Bayer: la finérénone approuvée aux USA dans l'insuffisance cardiaque information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 10:46









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi que la FDA américaine avait approuvé la mise sur le marché de sa finérénone, un médicament déjà autorisé dans le traitement de la néphropathie chronique et du diabète de type 2, cette fois chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque.



Le groupe pharmaceutique allemand précise que le feu vert de l'agence de la santé porte sur l'insuffisance cardiaque symptomatique (classes II à IV de la New York Heart Association) à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée, soit supérieure ou égale à 40%, une pathologie qui touche près de 3,7 millions de personnes aux Etats-Unis.



Pour mémoire, la finérénone avait déjà obtenu un examen prioritaire dans le cadre de cette même indication.



Le laboratoire souligne que l'approbation de la FDA repose sur les résultats positifs d'une étude de phase III ayant montré la supériorité de la finérénone sur le placebo pour réduire la fréquence des événements du critère d'évaluation composite comprenant le décès d'origine cardiovasculaire et toute insuffisance cardiaque, définie comme une hospitalisation ou une visite aux urgences



La finérénone est un antagoniste non stéroïdien sélectif des récepteurs des minéralocorticoïdes qui bloque les effets nocifs associés à la suractivation des récepteurs des minéralocorticoïdes, un phénomène à l'origine de l'apparition de lésions cardio-casculaires.



A la Bourse de Francfort, l'action Bayer lundi matin s'inscrivait en repli de 0,4% dans le sillage de cette annonce, mais affiche encore une progression de 42% cette année dans l'espoir d'un règlement à l'amiable groupé aux Etats-Unis des litiges liés aux effets cancéreux du Roundup grâce à une possible intervention de la Cour Suprême américaine.





