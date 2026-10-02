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Bayer investit 2,2 milliards de dollars dans un nouveau site pharmaceutique aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 21:52

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Bayer prévoit d'investir 2,2 milliards de dollars dans un nouveau site de production pharmaceutique à New Albany, dans l'Ohio, afin de renforcer sa présence sur le marché américain. Le projet doit créer environ 600 emplois permanents, auxquels s'ajouteront quelque 1 500 postes temporaires pendant la construction. Une première unité dédiée aux substances pharmaceutiques actives devrait entrer en service en 2031, avant l'ouverture d'une installation de production de médicaments finis en 2034.

Les Etats-Unis représentent désormais 35% du chiffre d'affaires mondial de la division pharmaceutique de Bayer, contre 20% en 2018. Le groupe allemand ambitionne de doubler ses ventes dans le pays d'ici la fin de la décennie, en s'appuyant notamment sur Kerendia, contre la maladie rénale chronique, et Nubeqa, destiné au cancer de la prostate. Bayer mise également sur l'asundexian, un candidat-médicament développé pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux.

Cette expansion intervient alors que les prix des médicaments sur ordonnance restent nettement plus élevés aux Etats-Unis que dans les autres économies développées. Le président Donald Trump fait pression sur l'industrie pharmaceutique pour réduire les prix américains tout en demandant à d'autres pays développés de relever les leurs. Bayer présente son investissement comme une décision destinée à renforcer durablement ses activités américaines, parallèlement à ses implantations en Europe et en Asie.

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