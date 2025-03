Bayer: installation de semences ouverte en Zambie information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 09:22









(CercleFinance.com) - Bayer fait part de l'ouverture d'une nouvelle installation de semences de maïs à Kabwe, en Zambie, dans le cadre de la stratégie de croissance du groupe visant à doubler les activités de la division des sciences des cultures en Afrique d'ici 2030.



Grâce à cette facilité de 32 millions d'euros, ainsi qu'à de nouveaux investissements dans l'organisation et le réseau de producteurs, l'agrochimiste allemand triplera sa capacité existante de production de semences de maïs de haute qualité dans ce pays d'Afrique australe en 2025.



Cette capacité permettra en fin de compte de couvrir la consommation annuelle de maïs d'environ 30 millions de personnes dans la région. Cette année, 6,4 millions de petits exploitants agricoles de la région bénéficieront de semences à haut rendement et jusqu'à 10 millions d'ici 2030.





