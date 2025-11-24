 Aller au contenu principal
Bayer flambe après une étude positive dans la prévention des AVC
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 10:01

Le titre Bayer affiche la plus forte progression de l'indice DAX lundi matin suite à la publication de résultats de phase III favorables sur l'asundexian, son nouvel antithrombotique, un produit qui ne suscitait plus beaucoup d'espoirs au sein de la communauté financière après une série de déceptions ces dernières années.

Vers 9h30, le titre du groupe chimique et pharmaceutique allemand bondit de 10,5% pour revenir à des niveaux qu'il n'avait plus atteint depuis le début de l'année 2024.

Dans un communiqué diffusé dimanche, le laboratoire explique que son étude de phase III consacrée à l'asundexian dans la prévention des AVC secondaires a atteint à la fois son critère d'évaluation principal et ses objectifs en matière d'innocuité.

Plus précisément, l'essai a démontré la supériorité du comprimé face à une thérapie antiplaquettaire, en permettant une réduction 'significative' du risque d'accident vasculaire ischémique, c'est-à-dire la mort de tissus cérébraux, sans augmentation du taux de saignements majeurs, comparativement à un placebo associé à un traitement antiplaquettaire.

Pour les analystes de Jefferies, ces données permettent de valider la stratégie 'différenciée' de Bayer dans le domaine, qui était basée sur l'utilisation d'un inhibiteur oral du facteur XIa (FXIa) en tant qu'agent anticoagulant.

'Il s'agit d'un catalyseur clé pour ses activités pharmaceutiques, qui va lui permettre de s'ouvrir un marché clé dans la prévention de l'AVC secondaire', souligne le broker américain, qui rappelle que le consensus évalue pour l'instant les ventes potentielles annuelles de cette molécule autour de 1,4 milliard d'euros.

'Cela renforce également le positionnement de Bayer au moment où se profile la perte d'exclusivité sur Xarelto tout en donnant confiance aux investisseurs dans la bonne exécution de son pipeline', ajoute le courtier.

D'après les estimations de Bayer, quelque 12 millions de personnes sont victimes d'un AVC chaque année dans le monde, dont 20% à 30% sont susceptibles de subir un nouvel incident.

Dans son communiqué, Bayer indique qu'il prévoit maintenant de se rapprocher des autorités sanitaires afin de préparer la mise sur le marché du médicament, après avoir présenté les résultats de l'étude lors d'un prochain congrès scientifique.

Pour mémoire, le groupe avait précédemment obtenu de la part de la FDA américaine le statut de procédure accélérée ('fast track') dans le traitement des patients susceptibles de subir un nouvel AVC.

Il y a trois ans, Bayer avait pourtant dû mettre fin à une étude de phase III sur l'asundexian chez les patients à risque d'AVC avec fibrillation auriculaire en raison d'un manque d'efficacité, ce qui l'avait conduit à réévaluer le potentiel du médicament dans d'autres indications.

Valeurs associées

BAYER
30,145 EUR XETRA +9,28%
