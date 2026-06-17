Bayer finalise le rachat du californien Perfuse Therapeutics dans l'ophtalmologie

Bayer a annoncé mercredi avoir bouclé l'acquisition de la société américaine Perfuse Therapeutics, une opération destinée à renforcer sa franchise dans l'ophtalmologie et dont le montant final pourrait se monter à près de 2,45 milliards de dollars.

La transaction va permettre au géant pharmaceutique allemand de mettre la main sur le PER-001, un projet d'implant intravitréal entré en phase II d'essais cliniques dans le traitement du glaucome et de la rétinopathie liée au diabète.

Dans son communiqué, Bayer souligne que le rachat de l'entreprise californienne va lui permettre d'étoffer son portefeuille de médicaments en cours de développement ( pipeline ) et de consolider ses activités ophtalmologiques.

Le laboratoire prévoit de verser un montant initial de 300 millions de dollars dans le cadre de l'opération.