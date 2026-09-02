Bayer étoffe son portefeuille dans la protection des cultures

Bayer a annoncé mercredi avoir déjà commencé à commercialiser deux nouveaux produits phytosanitaires dans le cadre de son ambition de lancer dix "blockbusters" en dix ans sur le marché de la protection des cultures.

Selon la définition du groupe chimique allemand, un "blockbuster" désigne un produit dont le potentiel de ventes maximal est estimé à au moins 500 millions d'euros.

Il indique que Plenexos, un nouvel insecticide ciblant les ravageurs suceurs comme les pucerons, a d'ores et déjà été lancé en Colombie, avant de prochaines mises sur le marché au Mexique, au Brésil et aux Etats-Unis.

D'après Bayer, ce produit doit permettre aux agriculteurs d'utiliser jusqu'à 75% de substance active en moins que d'autres produits luttant contre les ravageurs, tout en protégeant les pollinisateurs et les autres insectes utiles.

Destiné notamment aux cultures de soja, de coton, de fruits et de légumes, Plenexos devrait atteindre un potentiel de ventes maximal de 500 millions d'euros d'ici le milieu des années 2030.

Le chimiste souligne par ailleurs avoir déjà commencé à distribuer son système de semence de maïs Preceon Smart Corn, au Mexique, en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis, avant une arrivée prochaine en Argentine d'ici à la fin de l'année.

Il prévoit également de lancer l'an prochain le soja Vyconic, une combinaison de caractères tolérante à 5 ingrédients actifs herbicides, ainsi qu'une autre variété Intacta 5 , dont le lancement est attendu au Brésil pour la campagne agricole 2027/2028.

Des objectifs ambitieux dans la protection des cultures

Au total, Bayer explique disposer de plus de 15 nouveaux mécanismes d'action pour la protection des cultures en cours de développement, notamment soutenus par CropKey, sa plateforme alimentée par l'intelligence artificielle.

Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre de la stratégie à cinq ans présentée l'an dernier par le groupe avec l'objectif d'accélérer la croissance et d'améliorer la rentabilité de sa division Crop Science.

A ce titre, Bayer déclare avoir réalisé près de 400 millions d'euros de réductions de coûts à ce jour, des progrès qui devraient largement contribuer à son objectif d'améliorer son Ebitda avant éléments exceptionnels d'un milliard d'euros et de porter sa marge Ebitda avant éléments exceptionnels autour de 25% d'ici la fin de la décennie.

A la Bourse de Francfort, l'action Bayer reculait de 0,1% mercredi à 15h30 dans le sillage de ces annonces, dans un indice DAX en repli de 0,3%. Le titre progresse encore de plus de 32% cette année.