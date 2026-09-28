Bayer en hausse après avoir obtenu un feu vert de la FDA

Les autorités de santé américaines ont approuvé la demande d'examen prioritaire portant sur le Lynkuet dans le cancer du sein, une mesure qui pourrait étendre l'indication du traitement aux symptômes vasomoteurs liés à l'hormonothérapie.

Bayer fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté sa demande supplémentaire d'autorisation et accordé un examen prioritaire à Lynkuet (elinzanetant) pour traiter les symptômes vasomoteurs modérés à sévères, notamment les bouffées de chaleur, chez les femmes sous hormonothérapie pour un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs (HR ).

La demande repose sur une étude de phase III menée auprès de 474 femmes, dans laquelle Lynkuet a significativement réduit la fréquence des symptômes à 4 et 12 semaines par rapport au placebo. Des améliorations ont également été observées sur leur sévérité, les troubles du sommeil et la qualité de vie liée à la ménopause.

Déjà autorisé aux Etats-Unis contre les symptômes vasomoteurs associés à la ménopause, Lynkuet est également approuvé dans l'UE, au Royaume-Uni, en Suisse et au Canada pour ceux provoqués par l'hormonothérapie adjuvante du cancer du sein.

A la suite de cette annonce, le titre Bayer gagnait quelque 1,7% à la Bourse de Francfort.