Bayer empoche 3 milliards d'euros dans le cadre d'un accord avec Apollo concernant sa participation dans LARC

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Le laboratoire pharmaceutique Bayer

BAYGn.DE a levé 3 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) de capitaux propres afin d'améliorer sa structure financière, après avoir signé un accord avec la société mondiale de gestion d'actifs Apollo APO.N , a annoncé vendredi l'entreprise allemande.

Bayer a précisé qu’Apollo acquerra une participation minoritaire et non contrôlante dans son activité LARC dans le cadre de cette opération, dont la finalisation est prévue au troisième trimestre.

(1 dollar = 0,8741 euro)