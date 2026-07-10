Bayer empoche 3 milliards d'euros dans le cadre d'un accord avec Apollo concernant sa participation dans LARC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le laboratoire pharmaceutique Bayer
BAYGn.DE a levé 3 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) de capitaux propres afin d'améliorer sa structure financière, après avoir signé un accord avec la société mondiale de gestion d'actifs Apollo APO.N , a annoncé vendredi l'entreprise allemande.
Bayer a précisé qu’Apollo acquerra une participation minoritaire et non contrôlante dans son activité LARC dans le cadre de cette opération, dont la finalisation est prévue au troisième trimestre.
(1 dollar = 0,8741 euro)
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