Bayer empoche 3 milliards d'euros dans le cadre d'un accord avec Apollo concernant sa division de contraceptifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

Bayer BAYGn.DE a annoncé vendredi avoir levé 3 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) de capitaux propres auprès de fonds gérés par Apollo APO.N dans le cadre d'une opération liée à son activité de contraceptifs réversibles à longue durée d'action (LARC), dans le but de renforcer sa structure financière tout en conservant le contrôle.

Les fonds Apollo et leurs filiales détiendraient une participation minoritaire et non contrôlante dans une nouvelle entité détenant l’activité LARC, tandis que Bayer conserverait une participation majoritaire et le “contrôle opérationnel total”.

Cette activité restera intégrée aux activités principales de la division pharmaceutique et continuera d’être entièrement consolidée dans les comptes du groupe, a précisé Bayer.

Judith Hartmann, directrice financière de Bayer, a déclaré que cette transaction constituait une “solution de financement stratégique” qui renforcerait le bilan et améliorerait la flexibilité financière, alors que le groupe doit faire face à “des besoins de liquidités accrus cette année liés à des échéances obligataires et à des procédures judiciaires”.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve de l’autorisation des autorités de la concurrence et des conditions habituelles, a précisé Bayer.

(1 dollar = 0,8741 euro)