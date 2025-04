Bayer: émet ses 1ers crédits carbone en Inde information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Bayer annonce l'émission de ses premiers crédits carbone issus des pratiques agricoles régénératives en Inde.



Ces crédits, jusqu'à 250 000 tonnes de CO2 équivalent (CO2e), sont validés et certifiés par Gold Standard et seront disponibles sur le marché mondial du carbone.



Les pratiques comme la culture du riz semé directement (DSR) ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider les riziculteurs grâce à une diminution de l'utilisation d'eau et de travail, des coûts de culture réduits et une rentabilité accrue.



Le programme Bayer Rice Carbon est mis en oeuvre dans 11 États indiens et bénéficie à des milliers de fermiers. Cette initiative marque la première émission de crédits carbone en Asie pour Bayer.





