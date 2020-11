Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: Dépréciation de 9,25 milliards d'euros, le coût des litiges lié au Roundup revu à la hausse Reuters • 03/11/2020 à 11:35









BAYER: DÉPRÉCIATION DE 9,25 MILLIARDS D'EUROS, LE COÛT DES LITIGES LIÉ AU ROUNDUP REVU À LA HAUSSE par Ludwig Burger FRANCFORT (Reuters) - Bayer a annoncé mardi avoir passé dans ses comptes une charge de dépréciation de 9,25 milliards d'euros et a annoncé que le coût du règlement des litiges sur son herbicide Roundup serait plus élevé, alourdissant encore le fardeau du rachat de Monsanto. La dépréciation, due à une baisse de la demande des agriculteurs en raison de la faiblesse des prix des biocarburants, et l'augmentation d'environ 750 millions de dollars du coût du règlement des litiges aux Etats-Unis portant sur Roundup a entraîné une perte avant intérêts et impôts de 9,4 milliards d'euros au troisième trimestre. Bayer a racheté Monsanto en 2018 pour environ 63 milliards de dollars, ce qui en a fait le plus grand fournisseur de semences et de pesticides au monde. Mais le groupe allemand a aussi hérité des litiges lié au Roundup, accusé de provoquer des cancers. "L'impact de la pandémie (de coronavirus) entraîne une charge supplémentaire sur notre division Crop Science. Nous sommes également confrontés à des effets de change négatifs", a expliqué le directeur financier du groupe Wolfgang Nickl, ajoutant que la dépréciation massive du real brésilien pesait lourdement sur les résultats du groupe sur le deuxième plus grand marché agricole du monde. En juin, Bayer a conclu aux Etats-Unis un accord à l'amiable de 11 milliards de dollars avec les avocats des plaignants, mais un juge a par la suite contesté une partie impliquant des dossiers futurs, qui pourraient encore être déposés. "Bayer a pris une provision supplémentaire au troisième trimestre pour couvrir l'augmentation du coût du plan de règlement révisé, car il est suffisamment avancé dans les négociations pour savoir que le nouveau plan s'élèvera à environ 2 milliards de dollars, une augmentation par rapport au coût initial de 1,25 milliard de dollars", a déclaré Bayer dans son communiqué. (Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BAYER XETRA -0.65%