Bayer: débute une nouvelle étude clinique de phase II

(CercleFinance.com) - Bayer débute une étude clinique de phase II avec BAY 2927088 dans des tumeurs solides mutantes HER2 métastatiques ou non résécables.



Bayer a annoncé que le premier patient a été recruté dans l'étude mondiale de phase II panSOHO, un essai clinique ouvert évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'agent expérimental BAY 2927088.



Il s'agit notamment des tumeurs du côlon ou du rectum, de l'utérus et du col de l'utérus, de la vessie et des voies biliaires (y compris la vésicule biliaire et les voies biliaires) ainsi que d'autres types de tumeurs solides, à l'exclusion du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé.



' Cette étude est une étape cruciale dans l'évaluation d'une nouvelle stratégie de traitement potentielle pour les patients atteints d'une variété de tumeurs solides induites par des mutations activatrices de HER2, qui ont souvent des options de traitement limitées. ' a déclaré Christian Rommel, Ph.D., chef de la recherche et du développement de la division pharmaceutique de Bayer.





