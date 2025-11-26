Bayer dans le rouge sous l'effet de prises de bénéfices, malgré l'avis positif de HSBC

(AOF) - Bayer (-1,33%, à 30,42 euros) recule après trois hausses consécutives, malgré une note positive de HSBC dans laquelle la banque britannique a confirmé sa recommandation à l’Achat, en relevant son objectif de cours de 32 à 34 euros. Le rehaussement de la cible de cours est lié à la publication, ce week-end, de résultats positifs d’un essai de phase III concernant Asundexian, un inhibiteur oral administré une fois par jour.

Avec une dose de 50mg, il réduit significativement le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique par rapport au placebo, les deux étant associés à un traitement antiplaquettaire, chez des patients ayant présenté un AVC ischémique non cardioembolique ou un AIT (accident ischémique transitoire) à haut risque. Après cette annonce, le titre Bayer s'était envolé de 10,91% lundi à Francfort.

Dans son analyse, HSBC parle de 2026 comme l'année de la résolution pour les litiges liés au Roundup. La stratégie de Bayer en trois volets (recours de la Cour suprême américaine, travail avec les législations des Etats et examen d'une séparation d'activité couplée éventuellement à une faillite ciblée) doit permettre de résoudre ces défis juridiques dès le 1er semestre 2026.

Les analystes de la banque britannique estiment que la séparation de l'activité glyphosate, qui peut être considérée comme économiquement non rentable, pourrait permettre une stratégie de faillite. L'action Bayer pourrait disposer d'un certain potentiel de hausse en cas de clarification du risque juridique.

En revanche, les point à risque à surveiller pour HSBC sont : l'incapacité de l'entreprise à revitaliser son pipeline pharmaceutique, la perte de brevets plus sévère que prévue et les coûts des litiges dépassant les provisions actuelles.

