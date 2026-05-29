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Bayer dans le rouge, les litiges juridiques toujours sous surveillance
information fournie par AOF 29/05/2026 à 14:52

(Zonebourse.com) - Bayer cède du terrain à Francfort (-3,61%, à 36,48 euros) et ne profite pas du relèvement de son objectif de cours, de 25 à 40 euros, par Jefferies, qui a toutefois laissé sa recommandation à conserver. Pour la banque d'investissement américaine, le règlement des litiges reste le pivot central de l'action.

La cible de cours de 40 euros repose sur un scénario pondéré à 50/50 entre une résolution des litiges juridiques, valorisation à 45 euros, et une absence de résolution, valorisation à 30 euros.

Les analystes ont identifié deux catalyseurs pour que le dossier redevienne attractif pour les actionnaires : la levée de l'incertitude liée aux litiges juridiques et un transfert de la dette vers les fonds propres pour une action dont le levier financier actuel est d'environ 3x (4x si l'on inclut les provisions pour litiges).

En ce qui concerne la branche pharma du groupe, elle devrait être en mesure d'afficher un taux de croissance annuel composé de son chiffre d'affaires de 2% sur la période de 2025 à 2030, ce qui, selon Jefferies, reste honorable face à des pairs du secteur à 5%. Cette croissance devrait être soutenue jusqu'en 2033, date à laquelle le Nubeqa, utilisé en oncologie, tombera dans le domaine public. Néanmoins, ces prévisions intègrent les lancement de plusieurs produits.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/05/2026 à 14:52:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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