Bayer dans le rouge, les litiges juridiques toujours sous surveillance

(Zonebourse.com) - Bayer cède du terrain à Francfort (-3,61%, à 36,48 euros) et ne profite pas du relèvement de son objectif de cours, de 25 à 40 euros, par Jefferies, qui a toutefois laissé sa recommandation à conserver. Pour la banque d'investissement américaine, le règlement des litiges reste le pivot central de l'action.
La cible de cours de 40 euros repose sur un scénario pondéré à 50/50 entre une résolution des litiges juridiques, valorisation à 45 euros, et une absence de résolution, valorisation à 30 euros.
Les analystes ont identifié deux catalyseurs pour que le dossier redevienne attractif pour les actionnaires : la levée de l'incertitude liée aux litiges juridiques et un transfert de la dette vers les fonds propres pour une action dont le levier financier actuel est d'environ 3x (4x si l'on inclut les provisions pour litiges).
En ce qui concerne la branche pharma du groupe, elle devrait être en mesure d'afficher un taux de croissance annuel composé de son chiffre d'affaires de 2% sur la période de 2025 à 2030, ce qui, selon Jefferies, reste honorable face à des pairs du secteur à 5%. Cette croissance devrait être soutenue jusqu'en 2033, date à laquelle le Nubeqa, utilisé en oncologie, tombera dans le domaine public. Néanmoins, ces prévisions intègrent les lancement de plusieurs produits.
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