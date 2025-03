Bayer: atténue légèrement ses pertes en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Bayer rapporte qu'au 4e trimestre, ses ventes sont ressorties à 11,73 milliards d'euros, en baisse de 1,1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le groupe enregistre un EBITDA trimestriel avant éléments exceptionnels en baisse de 22,3% (2,35 MdsE) et un EBIT avant éléments exceptionnels en contraction de 56%, à 855 ME.



Le groupe enregistre finalement une perte nette trimestrielle de 335 ME, loin du bénéfice net de 1337 ME enregistré un an plus tôt pour cette même période. Le BPA au 4e trimestre ressort ainsi à -0,34 euro (vs +1,6 euro pour le 4e trimestre 2023).



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Bayer doit composer avec une baisse de ses ventes de 2,2%, à 46,6 milliards d'euros.



Dans le détail, l'activité recule de 4,3% pour la division Crop Science (à 22 259 ME), se replie de 2,6% pour Consumer Health (à 5870 ME) et progresse de 0,3% pour la division Pharmaceuticals (18 131 ME). Le groupe évoque néanmoins 'des perspectives attrayantes à long terme' sur ses trois grandes activités.



Toujours sur l'année, le groupe publie un EBITDA avant éléments exceptionnels en baisse de 13,5% (10,1 MdsE) et un EBIT avant éléments exceptionnels en contraction de 28,4% (à 5436 ME).



En 2024, le groupe enregistre finalement une perte nette de 2552 ME, légèrement atténuée par rapport aux 2941 ME de perte de 2023. Le BPA annuel ressort à -2,6 euros (vs -2,99 euros en 2023).



Bill Anderson, le directeur général, présente l'exercice 2025 comme 'une année charnière', probablement 'plus difficile en termes de performance financière, avec un chiffre d'affaires net globalement stable, tandis que les bénéfices et le flux de trésorerie disponible seront inférieurs à ceux de l'année précédente'.



Concrètement, pour l'exercice 2025, Bayer ciblera un chiffre d'affaires de 45 à 47 milliards d'euros, soit une variation de -3% à +1% sur une base ajustée des variations de change et du portefeuille.



Sur une base ajustée des variations de change, l'entreprise anticipe un EBITDA avant éléments exceptionnels de 9,5 à 10 milliards d'euros, un bénéfice de base par action de 4,5 à 5 euros et un flux de trésorerie disponible de 1,5 à 2,5 milliards d'euros.





