Bayer alimente les rumeurs de scission avec la création d'une entité distincte dédiée à l'activité Roundup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Création de la division Ruveon pour les activités « Roundup » aux États-Unis

* Les analystes y voient une étape vers la scission

* Le cours de l'action atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans

(Ajout d'informations contextuelles et de commentaires du marché aux paragraphes 2 à 4, et d'informations sur le cours de l'action au paragraphe 7) par Ozan Ergenay

Bayer BAYGn.DE a annoncé jeudi qu’il regroupait ses activités américaines liées au Roundup au sein d’une nouvelle entité, moins d’une semaine aprèsavoir remporté une victoire juridiquemajeure qui a permis de bloquer des milliers de poursuites judiciaires devant les tribunaux d’État concernant cet herbicide. La création de cette entité, baptisée Ruveon, alimente les espoirs des investisseurs quant à la possibilité que le groupe allemand se rapproche de changements structurels, notamment des scissions ou des cessions, réclamés de longue date par certains actionnaires.

Sebastian Bray, de Berenberg, a déclaré que cette décision “pourrait inciter les investisseurs à spéculer sur une éventuelle séparation de certaines activités agricoles de Bayer”. Stefan Wulf, de la société de courtage ODDO BHF, a déclaré que la mise en place d’une entité distincte pour ses activités américaines liées au glyphosate aiderait Bayer à “séparer ou céder cette activité à l’avenir si des litiges en cours ou supplémentaires rendaient cette activité… peu attractive”.

Bayer a précisé que Ruveon resterait une filiale de Bayer et superviserait tous les aspects des ventes américaines de Roundup, dont l’ingrédient clé est le glyphosate, y compris la tarification, la production et la logistique.

Bayer a acquis Roundup dans le cadre du rachat, pour 63 milliards de dollars, de la société agrochimique Monsanto en 2018, une opération qui s’est transformée en un lourd fardeau en raison de poursuites judiciaires accusant Bayer de ne pas avoir averti les utilisateurs que la substance active du Roundup provoque le cancer.

L’action Bayer a progressé de 5,7%, atteignant son plus haut niveau depuis août 2023. Elle a également été soutenue par une révision à la hausse de la Deutsche Bank, la banque estimant qu’un démantèlement du portefeuille de Bayer était “une question de quand et de comment, plutôt que de savoir si”.

Bayer, seul fabricant américain de glyphosate, a déclaré que des décennies d’études avaient démontré que le principal ingrédient du Roundup était sans danger et ne provoquait pas de cancer.

La semaine dernière, la Cour suprême des États-Unis a donné raison à Bayer dans sa tentative de limiter les répercussions juridiques d’une affaire s’inscrivant dans le cadre d’un litige de plusieurs années concernant ce produit.

“Ruveon devrait devenir un acteur plus agile et mieux positionné sur son marché des produits de base, qui nécessite une approche spécialisée pour faire face à la dynamique concurrentielle”, a déclaré Bayer dans un communiqué. La société a ajouté que la consolidation de cette activité s’inscrivait dans le cadre du plan quinquennal de sa division Crop Science visant à stimuler la croissance, la résilience et la rentabilité.