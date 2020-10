Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer achète Asklepios Bio et se renforce dans la thérapie génique Reuters • 26/10/2020 à 12:06









BAYER ACHÈTE ASKLEPIOS BIO ET SE RENFORCE DANS LA THÉRAPIE GÉNIQUE par Ludwig Burger FRANCFORT (Reuters) - Bayer a annoncé lundi le rachat de la société américaine non cotée Asklepios BioPharmaceutical, spécialisée dans la thérapie génique, pour un montant pouvant s'élever jusqu'à 4 milliards de dollars (3,39 milliards d'euros). Le géant allemand a indiqué qu'il allait verser une contrepartie initiale de 2 milliards de dollars en vue d'acquérir sa cible, basée en Caroline du Nord. À cette somme pourront ensuite s'ajouter 2 milliards de dollars supplémentaires sous la forme de paiements d'étapes suivant la réalisation de certains objectifs cliniques. Asklepios BioPharmaceutical, aussi connu sous le nom d'AskBio, tente d'utiliser des virus adéno-associés, inoffensifs, pour lutter contre une série de maladies comme la maladie de Pompe, la maladie de Parkinson ou l'insuffisance cardiaque congestive. Ce rachat doit permettre à Bayer d'améliorer son portefeuille de médicaments en développement alors que le groupe allemand est confronté à l'affaiblissement des perspectives de ventes agricoles et doit bientôt finaliser un accord de 11 milliards de dollars pour mettre fin aux procédures lancées contre son herbicide, le Roundup, accusé de provoquer des cancers. Bayer a déclaré que le rachat d'Asklepios Bio complétait l'acquisition en 2019 de BlueRock Therapeutics, un concepteur de thérapies à base de cellules souches, et soulignait son intention de créer un pôle consacré à la thérapie cellulaire et génique. (Version française Charles Regnier, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BAYER XETRA +1.38% PFIZER NYSE +1.98%