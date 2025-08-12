Bayer: accord de licence avec Kumquat dans l'oncologie de précision information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 10:27









(Zonebourse.com) - Bayer a annoncé lundi la conclusion d'un accord de licence avec la biotech américaine Kumquat Biosciences portant sur le développement et la commercialisation d'un traitement de précision contre les cancers du poumon, du côlon et du pancréas.



Ce candidat-médicament, qui a obtenu une autorisation d'essai clinique (IND) de la part de la FDA le mois dernier, est un inhibiteur de la mutation G12D du gène KRAS, qui favorise la croissance des tumeurs et qui selon Bayer serait présent chez près de 25% des patients atteints de cancer, mais sans option thérapeutique satisfaisante à ce jour.



Selon les termes de l'accord, Kumquat sera chargé de l'étude de phase 1a désormais validée par la FDA, tandis que Bayer prendra en charge le reste du développement ainsi que sa commercialisation.



En contrepartie, l'entreprise californienne pourrait recevoir jusqu'à 1,3 milliard de dollars sous la forme d'un versement initial, de paiements d'étape dépendant de l'avancée du projet et de redevances sur les ventes des produits susceptibles d'être commercialisés dans le cadre de cette collaboration.



D'après Bayer, la mutation KRAS G12D est présente chez environ 37% des individus atteints d'un adénocarcinome canalaire du pancréas (PDAC), chez 13% de ceux ayant un cancer colorectal et chez 4% de ceux atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules.



Le groupe pharmaceutique allemand rappelle à ce titre que le PDAC - actuellement la forme la plus courante de cancer du pancréas avec environ 85% des cas - reste l'une des tumeurs les plus difficiles à traiter puisqu'en dehors de la chimiothérapie, les options thérapeutiques restent actuellement très limitées, ce qui signifie que le taux de survie à cinq ans est inférieur à 10%.



A la suite de l'annonce de cet accord, l'action Bayer grignotait 0,1% mardi matin à la Bourse de Francfort, dont l'indice-phare DAX reculait d'environ 0,5%.













Valeurs associées BAYER 25,5450 EUR XETRA -0,64%