Bayer: accord de distribution exclusif avec Ecospray

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé avoir signé un nouvel accord de distribution exclusif avec la société britannique Ecospray pour commercialiser un nématicide liquide biologique issu de l'ail.



Le produit constitue une alternative biologique aux nématicides chimiques synthétiques traditionnels dans les cultures de légumes et de pommes de terre et sera commercialisé dans l'Union européenne sous le nouveau nom Velsinum™.



' Les agriculteurs de l'UE ont désespérément besoin de nouvelles solutions efficaces contre les ravageurs de leurs cultures maraîchères à forte valeur ajoutée ', a déclaré Jens Hartmann, responsable régional pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) au sein de la division Crop Science de Bayer.



' Velsinum sera un ajout bienvenu au portefeuille fiable de solutions et technologies biologiques de Bayer, soutenu par des innovations telles que Velum, BioAct, Nematool et Terra MG. '



'Velsinum offrira aux producteurs un nouvel outil contre les dommages causés par les nématodes aux racines, avec des avantages complémentaires pour la santé des plantes et des sols'.





