Bayer: a signé un accord avec MOMA dans l'oncologie

(CercleFinance.com) - Bayer et MOMA Therapeutics ont conclu un accord d'option et de licence exclusive, pour développer et commercialiser un programme d'oncologie à base de petites molécules fondé sur la plateforme KNOMATIC™ exclusive de MOMA.



Dans le cadre de cet accord, Bayer sera chargé de mener à bien d'autres activités précliniques, de développement et commerciales.



Dans le cadre de l'accord, Bayer aura accès au programme lui-même ainsi qu'aux résultats générés via la plateforme KNOMATIC™ de MOMA.



'Les protéines dynamiques représentent une classe émergente de cibles thérapeutiques qui peuvent jouer un rôle critique dans la progression de la maladie. Le ciblage de ces protéines par le biais d'une approche à base de petites molécules offre un moyen largement inexploité de développer des thérapies innovantes contre le cancer' indique le groupe.



' Nous sommes ravis de nous associer à MOMA Therapeutics pour explorer le potentiel inexploité des protéines hautement dynamiques en oncologie ', a déclaré Juergen Eckhardt, docteur en médecine, responsable du développement commercial et des licences au sein de la division pharmaceutique de Bayer.



' Cette collaboration renforce l'engagement de Bayer en faveur de la médecine de précision tout en améliorant notre capacité à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans le traitement du cancer. ' a rajouter le groupe.





