Bayer a nommé une nouvelle directrice financière
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 10:40
Judith Hartmann est actuellement associé d'exploitation chez Sandbrook Capital, une société d'investissement privée axée sur la création d'entreprises d'infrastructure climatique.
Auparavant, elle a occupé les postes de Directrice Financière et de Directrice Générale Adjointe (CEO) d'Engie et de Directrice Financière du Groupe Bertelsmann, une société de médias, de services et d'éducation basée en Allemagne.
Plus tôt dans sa carrière, elle a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise technologique américaine General Electric (GE) aux États-Unis, en Europe et au Brésil.
' Avec Judith Hartmann, Bayer se dote d'une dirigeante très accomplie dotée d'une vaste expérience internationale. Elle apporte à la fois une vision stratégique et de solides compétences opérationnelles ', a déclaré le professeur Norbert Winkeljohann, président du conseil de surveillance de Bayer.
Valeurs associées
|26,510 EUR
|XETRA
|0,00%
