Baxter en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 juillet - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Baxter BAX.N progresse de 15 % à 28,5 dollars en pré-ouverture
** Baxter relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 1,95 et 2,15 dollars, contre une fourchette comprise entre 1,85 et 2,05 dollars précédemment
** Les analystes tablent sur un bénéfice de 1,91 dollar par action en 2026 – données LSEG
** La société annonce un chiffre d'affaires de 2,96 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,76 milliards de dollars
** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'élève à 56 cents, dépassant les estimations de 37 cents
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 29,6 % depuis le début de l'année
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