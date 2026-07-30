Baxter en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

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30 juillet - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Baxter BAX.N progresse de 15 % à 28,5 dollars en pré-ouverture

** Baxter relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 1,95 et 2,15 dollars, contre une fourchette comprise entre 1,85 et 2,05 dollars précédemment

** Les analystes tablent sur un bénéfice de 1,91 dollar par action en 2026 – données LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 2,96 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,76 milliards de dollars

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'élève à 56 cents, dépassant les estimations de 37 cents

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 29,6 % depuis le début de l'année