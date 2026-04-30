Baxter dépasse les prévisions trimestrielles et surveille les répercussions du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale du texte, mise à jour de l'évolution du cours de l'action, ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 3 à 5 et 7, et des commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 9) par Kamal Choudhury

Jeudi, Baxter BAX.N a maintenu ses prévisions annuelles après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats du premier trimestre, et a déclaré suivre de près le conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole, ce qui a fait grimper son action de 5 %.

Baxter a indiqué que son exposition au Moyen-Orient représentait moins de 2 % de son chiffre d'affaires total.

"Nous continuons à surveiller les effets macroéconomiques directs et plus généraux de la hausse des prix du pétrole et du conflit au Moyen-Orient", a déclaré le directeur général Andrew Hider.

Il a ajouté que la situation restait instable, précisant que tout changement de conjoncture ne concernerait pas spécifiquement Baxter. "Nous sommes prêts à faire face à toute évolution imprévue avec rigueur et agilité."

"Notre exposition aux coûts des carburants est aujourd’hui inférieure de plus de moitié à ce qu’elle était historiquement, compte tenu de la cession de l’activité de dialyse ", a-t-il ajouté.

Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI, a déclaré que les résultats stables de Baxter et la confirmation des prévisions devraient apporter un certain soulagement compte tenu de la nervosité liée au Moyen-Orient et aux risques d’inflation.

"Si le prix du pétrole reste stable comme aujourd’hui, nous considérons que c’est une situation que nous pouvons gérer et atténuer, et qui n’aura pas d’impact significatif en 2026", a déclaré le directeur général Hider.

Baxter a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une forte demande en dispositifs médicaux.

"Après une série de résultats décevants et de révisions à la baisse l'année dernière, dont beaucoup ont été des surprises, nous pensons que les résultats d'aujourd'hui et les prévisions réitérées seront bien accueillis par les investisseurs", a déclaré Joanne Wuensch, analyste chez Citi.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 2,70 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,62 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, Baxter a enregistré un bénéfice de 36 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes de 31 cents par action, selon les données de LSEG.

Baxter a réitéré ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, comprises entre 1,85 et 2,05 dollars par action.