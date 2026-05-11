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Bavarian Nordic revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce à un nouveau contrat de fourniture de vaccins aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 19:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Le fabricant de vaccins danois Bavarian Nordic BAVA.CO a revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année après s'être vu attribuer une option supplémentaire par le gouvernement américain dans le cadre d'un contrat existant portant sur son vaccin contre la variole.

La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à 5,5 milliards à 5,7 milliards de couronnes danoises ($866,93 millions à 898,46 millions de dollars), contre ses prévisions antérieures de 5 milliardsà 5,2 milliards de couronnes danoises. Elle a également relevé ses prévisions de marge d'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour l'ensemble de l'année à environ 28 %, contre les 25 % prévus en mars .

La société cotée à Copenhague a également déclaré avoir reçu une option de contrat supplémentaire d'une valeur de 97 millions de dollars du ministère américain de la Santé et des Services sociaux pour la fourniture d'une formulation lyophilisée de son vaccin contre la variole Jynneos. La Food and Drug Administration américaine a approuvé en mars la formulation lyophilisée du vaccin contre la variole et la variole du singe de Bavarian Nordic .

La lyophilisation est une méthode utilisée pour éliminer l'eau d'un produit, afin d'en prolonger la durée de conservation et la stabilité.

La société pharmaceutique avait indiqué avoir été mandatée par l'Autorité américaine de recherche et de développement biomédical avancé (BARDA) pour développer et fournir la version lyophilisée de Jynneos en vue de la constitution de stocks.

($1 = 6,3442 couronnes danoises)

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