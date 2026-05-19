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Bavarian Nordic profite de l'avis positif de Jefferies
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 14:22

Déjà auteur d'un bond de 2,81% la veille, le titre Bavarian Nordic poursuit sa hausse et gagne, autour de 14h, 1,70%, à 196,90 couronnes danoises, soutenu par une note de Jefferies.

Pour la banque d'investissement américaine, le titre de la société spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'immunothérapies contre le cancer et de vaccins dispose toujours d'une valorisation attrayante. Elle estime que la décote provient de la franchise "Public Preparedness" (préparation aux urgences de sante publique) qui est liée à la constitution de stocks gouvernementaux et est par nature imprévisible.

Les analystes indiquent toutefois que la direction de Bavarian Nordic s'efforce de résoudre ce problème par le biais de fusions-acquisitions et pensent que la capacité d'investissement pour des transactions s'élève à environ 1,2 milliard de dollars d'ici la fin 2026.

En outre, si les opportunités d'opérations de fusion-acquisition mettaient du temps à se concrétiser, la société pourrait décider de procéder à des rachats d'actions.

La recommandation de Jefferies reste à l'achat, et l'objectif de cours a été réhaussé de 275 à 280 couronnes danoises.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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