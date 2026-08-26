Bath & Body Works revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, la demande en ligne compensant la faible fréquentation des magasins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sanskriti Shekhar et Danielle Kaye

Bath & Body Works BBWI.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel et a dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre, grâce à la demande de produits de soins corporels et de parfums d’intérieur sur les canaux numériques.

Les jeunes consommateurs privilégient désormais les petits plaisirs abordables, ce qui fait écho à l’« effet rouge à lèvres »: la demande de produits de luxe accessibles compense la faiblesse générale des dépenses dans un contexte de consommation tendu.

* À l’instar de nombreuses entreprises du secteur de la grande consommation, Bath & Body Works est en pleine restructuration, axée sur l’innovation produit et le renforcement de sa plateforme numérique sous la direction de son directeur général, Daniel Heaf.

* Bath & Body Works a enregistré un chiffre d’affaires de 1,51 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant légèrement les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,50 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* « Les progrès réalisés par (dans le cadre de son redressement), bien qu’encore à un stade précoce, n’ont pas encore permis de compenser les changements observés dans l’ensemble de l’activité », a déclaré le directeur général Heaf à Reuters, ajoutant que l’entreprise constatait une baisse de la fréquentation de ses magasins et un ralentissement général de la fréquentation des centres commerciaux.

* Bath & Body Works a élargi sa distribution au-delà de ses propres magasins via des canaux tiers, notamment Amazon et un partenariat avec Ulta Beauty afin d’attirer une clientèle jeune et aisée.

* Le fabricant de cosmétiques Coty COTY.N a annoncé la semaine dernière que ses résultats pour le trimestre en cours seraient inférieurs aux attentes, les consommateurs se montrant plus sélectifs dans leurs dépenses et la hausse des prix du pétrole pesant également sur les résultats.

* Bath & Body Works table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 2,60 et 2,80 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,40 à 2,65 dollars par action.

* La société a bénéficié d’environ 80 millions de dollars de remboursements de droits de douane au cours du deuxième trimestre.

* Hors cet effet, le bénéfice par action de la société s’est établi à 31 centimes. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 24 centimes par action.

* Elle prévoit une baisse de son chiffre d’affaires net au troisième trimestre comprise entre 2,5 % et 5 %, contre des estimations tablant sur une baisse de 2,9 %.

* Elle table sur un BPA ajusté compris entre 7 et 12 centimes pour le troisième trimestre, alors que les analystes s’attendent à 26 centimes.