Bath & Body Works prévoit une baisse plus marquée de ses ventes annuelles, car le redressement prend plus de temps

La société Bath & Body Works BBWI.N a prévu mercredi une baisse plus importante que prévu de ses ventes annuelles, bien qu'elle ait dépassé les estimations pour le trimestre des fêtes de fin d'année, le directeur général Daniel Heaf ayant déclaré que le redressement du distributeur de parfums prendrait du temps.

Les actions de la société, qui ont perdu près de la moitié de leur valeur l'année dernière, étaient en hausse d'environ 4 % dans les premiers échanges.

Les consommateurs qui peinent à joindre les deux bouts en raison des inquiétudes liées à l'augmentation du coût de la vie et à la faiblesse du marché de l'emploi ont réduit leurs dépenses en produits non essentiels coûteux, ce qui a eu pour effet de réduire les ventes de sociétés telles que Bath & Body Works.

L'entreprise basée dans l'Ohio s'attend à ce que son chiffre d'affaires net annuel diminue de 2,5 % à 4,5 %, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 1,9 %, d'après les données compilées par LSEG.

Le point médian de sa prévision de bénéfice annuel ajusté, qui se situe entre 2,40 et 2,65 dollars par action, a été légèrement inférieur aux estimations de 2,56 dollars.

Bath & Body Works, qui s'approvisionne en produits nationaux, a déclaré que ses perspectives pour l'ensemble de l'année prévoyaient une pression sur la marge brute d'environ 130 points de base due à l'inflation des coûts des produits liée aux droits de douane.

"Nous nous attendons à une pression continue sur la marge brute et la marge d'exploitation en 2026, car la direction continue de réinitialiser l'entreprise", a déclaré Dana Telsey, analyste chez Telsey Advisory Group.

Dans le cadre du plan de transformation de Heaf, Bath & Body Works s'efforce de stimuler la fidélité, d'élever sa plateforme numérique, de redonner vie à ses marques et d'étendre sa portée en vendant sur Amazon aux États-Unis.

"Nous progressons, mais les transformations de cette ampleur prennent du temps. Nous entreprenons une évolution complète de notre entreprise", a déclaré M. Heaf.

L'entreprise a déclaré mercredi qu'elle avait réduit son offre de produits de 10 % afin de simplifier et de moderniser l'expérience en magasin. L'année dernière, elle avait déclaré qu'elle abandonnerait les catégories non essentielles pour se recentrer sur les activités clés.

Bath & Body Works a enregistré des ventes de 2,72 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,62 milliards de dollars.

Elle a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 2,05 dollars par action, supérieur aux estimations de 1,77 dollar par action.