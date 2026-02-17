Bath & Body Works en baisse après la rétrogradation de Citigroup à "neutre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Citigroup abaisse la note de Bath & Body Works BBWI.N de "acheter" à "neutre", ce qui entraîne une baisse de 2% des actions de la société de produits de beauté et de soins de la peau à 23,55 $ en pré-marché

** La société de courtage se dit prudente pour l'année fiscale 26, qui devrait être la 5ème année consécutive de baisse des ventes, l'activité principale restant faible

** Citi prévient que l'expansion d'Amazon AMZN.O au 2e semestre 26 pourrait intensifier la concurrence, en particulier en raison du chevauchement avec la base de clients de BBWI

** Cependant, le courtier augmente le PT de 21 $ à 25 $, ce qui représente une hausse de ~4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'augmentation du PT reflète un environnement de consommation légèrement plus stabilisé aux États-Unis - Citigroup

** 5 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; le PT médian est de 21 $ - données compilées par LSEG

** BBWI a baissé de 48% en 2025