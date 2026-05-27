Bath & Body Works dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande pour le « luxe abordable »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bath & Body Works BBWI.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices du premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses bougies parfumées et ses produits de soins personnels , ce qui a fait grimper son action de 14 % dans les échanges avant l'ouverture de la bourse.

* Malgré un ralentissement général de la consommation, la demande pour les produits de Bath & Body Works est restée solide, les consommateurs se tournant vers des petits plaisirs abordables tels que les parfums d'intérieur et les produits de soins personnels — un modeste « effet rouge à lèvres » qui a contribué à soutenir ses catégories phares.

* Depuis février, l'entreprise a commencé à vendre ses produits via Amazon afin de capter la demande de « luxe abordable » émanant d'une clientèle jeune et aisée.

* Bath & Body Works a enregistré un chiffre d'affaires de 1,38 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,36 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 32 cents par action pour le trimestre clos le 2 mai, supérieur aux estimations de 29 cents par action.

* La société basée dans l'Ohio a maintenu ses prévisions annuelles concernant le chiffre d'affaires net et le bénéfice ajusté.

* La société a également annoncé qu'Eva Boratto quitterait son poste de directrice financière, Tom Javitch devant prendre la relève en tant que directeur financier par intérim à compter du 12 juin.

* Mme Boratto a été nommée directrice financière du distributeur de médicaments Cencora COR.N .