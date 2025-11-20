Bath & Body Works chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels

20 novembre - ** Les actions de la société de produits de beauté et de soins Bath & Body Works BBWI.N en baisse de ~16% à 17,56 $ avant la mise sur le marché

** La société réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison de la faiblesse de la demande, l'impact des droits de douane

** Les ventes nettes de l'exercice 2025 devraient baisser d'un pourcentage à un chiffre par rapport à la prévision antérieure d'une croissance comprise entre 1,5 % et 2,7 %

** Prévision d'un bénéfice annuel ajusté par action d'au moins 2,87 $ par rapport à la fourchette précédente de 3,35 $ à 3,60 $ par action

** Chiffre d'affaires trimestriel de 1,59 milliard de dollars par rapport aux estimations des analystes de 1,63 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté par action de 35 cents par rapport aux estimations de 39 cents par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 46% depuis le début de l'année