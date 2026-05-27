Bath & Body Works affiche des résultats trimestriels encourageants

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27 mai - ** L'action Bath & Body Works BBWI.N affiche une hausse de 11 % à 19,70 $ en pré-ouverture

** La société dépasse les estimations de Wall Street pour le premier trimestre en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, grâce à la forte demande pour ses bougies parfumées et ses produits de soins personnels

** Enregistre un chiffre d'affaires net de 1,38 milliard de dollars au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 1,36 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Affiche un BPA ajusté de 32 cents au premier trimestre, contre une estimation de 29 cents

** Maintient ses prévisions d'une baisse du chiffre d'affaires annuel de 2,5 % à 4,5 % et d'un BPA ajusté compris entre 2,40 et 2,65 dollars

** Annonce le départ d'Eva Boratto de son poste de directrice financière; nomme Tom Javitch, membre de la direction, au poste de directeur financier par intérim, à compter du 12 juin

** À la clôture d'hier, l'action a perdu 11 % depuis le début de l'année