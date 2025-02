BAT: résultats conformes aux attentes en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - BAT publie un chiffre d'affaires de 25,86 milliards de livres sterling (Mds£) en 2024 en repli de 5,2% par rapport à la même période un an plus tôt (+1,3% en données ajustées organiques).



L'activité des produits de nouvelles catégories (liés au vapotage) atteint 3,43 Mds£, en progression de 2,5% en un an (+8,9% en ajusté organique).



Dans ce contexte, BAT annonce bénéfice opérationnel de 2736 M£ (loin de la perte de 15,7 Mds£ enregistrée un an plus tôt) et un bénéfice ajusté de 11,89 Mds£, en hausse organique ajustée de 1,4%.



Le BPA ajusté de 362,5 pence, en hausse ajustée organique de +3,6%.



'2024 a été une année d'investissement avec des résultats conformes à nos prévisions. Nous avons poursuivi notre transformation cette année, en ajoutant 3,6 millions de consommateurs adultes (pour un total de 29,1 millions) de nos produits sans fumée, qui représentent désormais 17,5 % du chiffre d'affaires du Groupe, soit une augmentation de 1,0 point de pourcentage par rapport à l'exercice 2023', indique BAT.



BAT estime que l'industrie mondiale du tabac devrait voir ses volumes baisser d'environ 2 % en 2025.



Le chiffre d'affaires devrait croître d'environ 1 % à taux constants, malgré la hausse des taxes au Bangladesh et les nouvelles réglementations en Australie. Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait progresser de 1,5 à 2,5 % (hors Canada), avec un impact négatif de change estimé à 1,5 %.



L'entreprise compte poursuivre son désendettement pour atteindre un ratio dette nette/EBITDA ajusté de 2,0-2,5x d'ici 2026 et maintient son engagement en faveur de la croissance du dividende ainsi qu'un rachat d'actions de 900 millions £.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC 3 152,00 GBX LSE -7,13%