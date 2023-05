BAT: publication de résultats positifs sur Vuse information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 12:16

(CercleFinance.com) - BAT fait savoir que les nouveaux résultats de l'une des plus grandes études jamais réalisées sur les produits de vapeur, - et notamment Vuse, marque phare de BAT, ont été publiés dans la revue Internal and Emergency Medicine.



Selon BAT, les résultats de l'étude montrent que les consommateurs Vuse participants présentaient des différences favorables dans les biomarqueurs d'exposition (BoE) et les biomarqueurs de dommages potentiels (BoPH) pertinents pour les maladies liées au tabagisme par rapport aux fumeurs.



Les données ont également montré des différences favorables entre les consommateurs de Vuse et les fumeurs pour tous les biomarqueurs de dommages potentiels mesurés, trois étant statistiquement significatifs.



' Le vapotage continue de gagner en importance, car les fumeurs adultes recherchent des produits à base de nicotine alternatifs à risque réduit. C'est pourquoi ces résultats sont si importants pour Vuse, BAT et les consommateurs, car ils nous permettent de mieux comprendre l'impact positif réel du vapotage par rapport au tabagisme', indique Le Dr James Murphy, directeur de la recherche et de la science chez BAT.