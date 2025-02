BAT: prend acte de l'interdiction des 'puffs' en France information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - BAT France prend acte de l'interdiction des vapoteuses à usage unique dites 'puffs' et indique avoir anticipé cette décision. La société appelle par ailleurs à une réglementation globale sur les produits nicotiniques.



'BAT France partage l'ambition du gouvernementd'atteindre une première génération sans tabac d'ici 2032. Toutefois, pour que cette interdiction ait un réel impact, il est essentiel qu'elle soit accompagnée de mesures de contrôle efficaces. À ce titre,une réglementation globale et cohérentesur l'ensemble des produits nicotiniques est indispensable pour éviter des effets contre-productifs, notamment l'essor du marché illicite', indique la société.



BAT plaide notamment pour une différenciation des sachets de nicotine, sans tabac ni combustion, et encourage le dialogue avec les autorités afin d'assurer des alternatives responsables aux fumeurs adultes.





