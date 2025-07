BAT: nomme Pascale Meulemeester à la tête de l'APMEA information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 10:17









British American Tobacco (BAT) annonce que Michael Dijanosic, Directeur régional pour l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique (APMEA), quittera ses fonctions et le Management Board le 31 décembre 2025 afin de consacrer plus de temps à sa famille et ses proches.



Pascale Meulemeester rejoindra BAT le 1er septembre 2025 comme Regional Director Designate, APMEA, avant de devenir, à compter du 1er janvier 2026, Directrice régionale APMEA et membre du Management Board.



Actuellement présidente Europe de l'Ouest chez Barry Callebaut Group, Pascale pilote le plus grand segment du groupe et a mené des transformations et accélérations de croissance dans plusieurs zones, notamment en Asie-Pacifique. Elle a précédemment travaillé chez Mars Inc. et Sara Lee.

































