BAT: les performances 2024 en ligne avec les prévisions

(CercleFinance.com) - British American Tobacco (BAT) annonce que ses performances pour l'exercice 2024 sont en ligne avec les prévisions, grâce à une accélération attendue au second semestre.



L'entreprise anticipe une amélioration des revenus pour les 'Nouveaux Produits' et les 'Combustibles', et signale une hausse de rentabilité sur les 'Nouveaux Produits' via des investissements ciblés.



Ainsi, dans la région AME (Americas and Europe), observe une utilisation combinée continue des nouvelles catégories de produits, ce qui profite au segment des produits de vapotage.



La position de leader en part de valeur est maintenue à 31,6 %, grâce à de solides performances en Espagne, en France et en Allemagne.



Dans ce contexte, BAT maintient une conversion de trésorerie du groupe supérieure à 90 %.



Tadeu Marroco, p.-d.g., met en avant la stratégie d'investissement adoptée au cours des 18 derniers qui permet à BAT de renforcer son activité. '[cette stratégie] fonctionne, malgré un contexte macroéconomique difficile', indique-t-il.



BAT réaffirme son engagement envers ses actionnaires à travers des dividendes progressifs et un rachat d'actions durable, visant une croissance organique annuelle de 3-5 % d'ici 2026.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC 2 996,50 GBX LSE +0,93%