BAT: fin des litiges liés au tabac pour ITCAN au Canada information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - BAT fait savoir que sa filiale canadienne, Imperial Tobacco Canada (ITCAN) a obtenu une protection contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (' CCAA ') au Canada.



Ce Plan a été validé par le médiateur et le contrôleur désignés par la Cour supérieure de justice de l'Ontario dans le cadre de la procédure en cours sous la CCAA. Il met fin à l'ensemble des litiges liés au tabac au Canada et prévoit une exonération complète pour ITCAN, BAT et leurs entités affiliées. Le règlement sera financé par la trésorerie d'ITCAN et les bénéfices futurs des ventes de tabac au Canada.



Tadeu Marroco, p.-d.g. de BAT, a déclaré : ' Après six ans de négociation, la décision d'aujourd'hui est une étape importante qui rapproche ITCAN de la sortie de la CCAA au bénéfice de toutes les parties prenantes. '



Cette annonce ne modifie pas les prévisions financières du groupe pour 2025.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC 3 104,50 GBX LSE +0,37%