BAT: dévoile ses objectifs 2025 et 2026 lors de son AG information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son Assemblée générale 2025, British American Tobacco (BAT) a rappelé que son chiffre d'affaires avait reculé de 5,2 % en données publiées en 2024 mais progressé de 1,3 % en organique.



BAT a indiqué poursuivre sa stratégie vers un monde sans fumée, visant une activité majoritairement sans combustion d'ici 2035. Les produits sans fumée représentent désormais 17,5 % du chiffre d'affaires, avec 29,1 millions de consommateurs adultes.



L'entreprise a présenté sa stratégie actualisée autour de trois piliers : croissance de qualité, avenir durable, entreprise dynamique.



BAT s'engage dans la réduction des risques liés au tabac et plaide pour une réglementation progressive.



Pour 2025, BAT table sur une croissance du chiffre d'affaires d'environ 1%, et une hausse du bénéfice d'exploitation ajusté comprise entre 1,5 % et 2,5%, avec un effet de change défavorable.



À horizon 2026, la société cible une croissance de 3-5 % du chiffre d'affaires et de 4-6 % du bénéfice ajusté. Le programme de rachat d'actions de 900 M£ et une hausse de 2 % du dividende sont confirmés.



Enfin, le Conseil accueille Soraya Benchikh comme directrice financière et Uta Kemmerich-Keil comme administratrice indépendante.





