Bastide, Samse, Stef...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bastide

Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires annuel de s'élève à 491,2 millions d'euros, soit une hausse de 8% entièrement portée par la croissance organique. Le groupe confirme ainsi sa très bonne dynamique de croissance et sa capacité à surperformer ses marchés. Compte tenu de la bonne performance enregistrée sur le quatrième trimestre (chiffre d'affaires de 125,3 millions d'euros en croissance de 7,1%), l'objectif d'une marge opérationnelle courante de 9,1% sur le périmètre global est confirmé sur cet exercice.

Haffner Energy

Haffner Energy a pris connaissance des interrogations soulevées par ses actionnaires sur des cessions d'actions récentes réalisées notamment par Haffner Participation SAS. Haffner Participation SAS, principal actionnaire de Haffner Energy, a procédé à la cession de 1,2 millions d'actions (soit 1,93% du capital) sur une période qui s'est étalée de mai à août 2025 compte tenu des périodes d'arrêt.

Samse

Samse, groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat, a dévoilé ses résultats du premier semestre, faisant ressortir un résultat net de 1,2 millions d'euros, en chute de 86%. Le résultat opérationnel courant s'affiche en recul de 48% à 8,2 millions d'euros. Le taux de marge opérationnelle s'établit à 0,81% contre 1,65% un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires consolidé atteint 1,05 milliards d'euros, en progression de 4,6%. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires ressort en repli de 6,3%.

Stef

Au premier semestre, Stef a généré un chiffre d'affaires de 2,47 milliards d'euros, soit une hausse de 6,4%. " Notre activité est bien orientée sur ce premier semestre, mais les résultats sont impactés par trois évènements exceptionnels défavorables : une régularisation exceptionnelle de TVA en Italie, le renforcement de la pression fiscale en France et les coûts d'intégration des dernières acquisitions au Benelux ", a déclaré Stanislas Lemor, PDG du groupe. Le résultat opérationnel a reculé de 47,6% à 55,9 millions d'euros sur cette période.

Viel et Compagnie

La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance signalera ses résultats du premier semestre.