BASTIDE : Résultats semestriels 2025-2026

Marge opérationnelle courante : 9,0%, en ligne avec l'objectif annuel ;

Résultat opérationnel : +12,5%

Free cash-flow opérationnel : 24,3 M€, multiplié par 3 en un an ;

Levier financier en nette amélioration : 2,77x au 31 décembre 2025 (vs 3,41x au 30 juin 2025).

Perspectives 2025-26 confirmées

Caissargues, le 18 mars 2026 – Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, annonce ses résultats semestriels 2025-2026 au 31 décembre 2025. Les comptes consolidés semestriels 2025-2026 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du Groupe Bastide le 18 mars 2026. Le rapport financier semestriel sera publié sur le site www.bastide-groupe.fr au plus tard le 31 mars 2026.

En M€ S1 2024-2025

retraité [1] S1 2025-2026 publié Var. Chiffre d'affaires 241,1 260.4 +8,0% EBITDA 52,3 57,7 +10,4% Marge d'EBITDA 21,7% 22,2% Résultat opérationnel courant 22,5 23,5 +4,7% Marge opérationnelle courante 9,3% 9,0% Résultat opérationnel 19,8 22,2 +12,5% Résultat financier (14,5) (13,1) Impôt sur le résultat (5,4) (2,9) Résultat net des activités poursuivies (0,1) 6,2 ns Résultat net des activités non poursuivies 2,3 24,4 Résultat net 2,2 30,6 Résultat net part du Groupe 0,6 29,5 ns

Croissance organique de +8,2%

Le chiffre d'affaires ressort à 260,4 M€ en croissance organique [2] de +8,2% (+8,0% en publié) au 1 er semestre 2025-2026, portée par la très bonne dynamique des activités de prestations de santé à domicile et la bonne performance de l'activité « Maintien à Domicile ».

Avec un chiffre d'affaires de 158,9 M€, les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) enregistrent une croissance de +8,9% et de +9,2% en organique. La tendance reste excellente, particulièrement sur les segments du Respiratoire et du Diabète, sous l'effet de gains de parts de marché et de la croissance structurelle du secteur. La croissance organique s'élève ainsi à +11,0% (+10,4% en données publiées) en Assistance respiratoire malgré la baisse tarifaire de 5% sur l'apnée du sommeil effective depuis le 1 er avril 2025 en France. L'activité Nutrition-Perfusion – Diabète – Stomathérapie affiche une croissance de +7,2% portée par une hausse de +27,8% de l'activité Diabète.

L'activité « Maintien à Domicile » affiche un chiffre d'affaires de 101,4 M€ au 1 er semestre 2025-2026, en croissance de +6,5%. Les collectivités enregistrent une forte croissance de leur activité (+12,2%) soutenue par la bonne performance des activités locatives à plus forte rentabilité, le gain de plusieurs petits marchés et la contribution exceptionnelle de certains contrats.

Marge opérationnelle courante de 9,0%.

La marge brute [3] ressort à 67,6% (contre 68,4% au 1 er semestre 2024-2025) sous l'effet essentiellement de la baisse tarifaire sur le segment de l'apnée du sommeil, effective depuis le 1 er avril 2025, et de l'effet mix dans certains segments.

L'EBITDA 3 s'élève à 57,7 M€ et enregistre une progression de +10,4%. La marge d'EBITDA ressort en hausse de +50 points de base, à 22,2% bénéficiant notamment d'une amélioration de la rentabilité de l'activité « Maintien à Domicile », davantage orientée vers le segment plus rentable de la location d'équipements, et par les mesures engagées pour optimiser la structure de coûts. Les charges de personnel sont ainsi en baisse de 140 points de base en pourcentage du chiffre d'affaires et les charges externes restent stables.

Le résultat opérationnel courant 3 atteint 23,5 M€ sur le semestre, en croissance de +4,7%. La marge opérationnelle courante atteint 9,0%, en baisse de 30 points de base comparé au 1 er semestre 2024-2025, en ligne avec l'objectif visé par le Groupe sur l'ensemble de l'exercice.

Le résultat opérationnel s'élève à 22,2 M€, en hausse de +12,5%. Les charges non courantes ressortent à 1,3 M€, intégrant notamment des frais de litiges pour 0,2 M€ et une moins-value de cession de 0,5 M€.

Le coût de l'endettement financier diminue significativement et ressort à -12,7 M€ (vs -16,3 M€ au 1 er semestre 2024-2025) sous l'effet de la réduction de la dette résultant des cessions d'actifs et de la baisse de l'Euribor sur la période. Les charges financières incluent 2,0 M€ d'intérêts IFRS 16 sur obligations locative. Le coût de la dette ressort à 7,0% et n'intègre pas encore la diminution à venir de la marge sur le financement, résultant de la réduction significative du levier financier au 31 décembre 2025. Après prise en compte des autres produits et charges financières (-0,4 M€ vs +1,8 M€ au 1 er semestre 2024-2025), le résultat financier ressort à -13,1 M€.

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 6,2 M€ (contre- 0.1 M€ au 1 er semestre 2024-2025), après comptabilisation d'une charge d'impôt de -2,9 M€.

Le résultat net des activités non poursuivies lié à la cession de Baywater, filiale britannique du Groupe Bastide cédée le 27 juin 2025, ressort à 24,4 M€ incluant la plus de value de cession.

Le résultat net ressort ainsi à 30,6 M€ et le résultat net part du Groupe à 29,5 M€.

Amélioration significative du free cash-flow opérationnel, réduction de 87 M€ de la dette financière et amélioration significative du levier financier

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à 58,3 M€ incluant une amélioration ponctuelle du besoin en fonds de roulement de 5,2 M€ sous l'effet, notamment, d'encaissement de créances de clients BtoB.

Ces flux couvrent largement les investissements opérationnels nets de 26,1 M€ sur la période, de retour à un niveau normatif.

Le free cash-flow opérationnel (flux de trésorerie d'exploitation après flux de trésorerie liés aux investissements corporels et incorporels nets et après remboursement des dettes locatives/loyers) , ressort largement positif à 24,3 M€ comparé à 7,0 M€ au 1 er semestre 2024-2025, permettant de couvrir l'ensemble des frais financiers décaissés nets de 13,5 M€.

Sur le 1 er semestre, le Groupe enregistre 76,2 M€ d'encaissements nets liés aux cessions d'actifs, notamment Baywater, qui ont été affectés également au remboursement anticipé d'une partie du financement.

La dette financière nette ressort ainsi en nette baisse à 298,7 M€ au 31 décembre 2025 (dont 54,3 M€ de dettes locatives) comparée à 385,7 M€ au 30 juin 2025. La trésorerie disponible s'élève à 25,5 M€ au 31 décembre 2025.

En conséquence, le levier financier « Endettement financier net IFRS16 / EBITDA » [4] s'améliore significativement passant de 3,41x au 30 juin 2025 à 2,77x au 31 décembre 2025 , largement sous le seuil autorisé de 4,25 à compter du 31 décembre 2025 et de 4,00 à compter du 30 juin 2027.

Perspectives 2025-2026

Fort de cette excellente performance enregistrée au 1 er semestre, le Groupe Bastide confirme avec confiance ses objectifs de chiffre d'affaires d'au moins 510 M€ et de marge opérationnelle autour de 9,0% pour l'exercice 2025-2026, malgré la nouvelle baisse tarifaire de 4% qui interviendra à compter du 1 er avril 2026 sur la prise en charge de l'apnée du sommeil.

Les frais financiers devraient poursuivre leur diminution au second semestre, sous l'effet de la baisse de la marge sur le financement consécutive à la réduction du levier financier.

Par ailleurs, le Groupe reste ouvert à des arbitrages d'actifs révélateurs de valeur afin de continuer à renforcer sa structure financière.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2025-2026 le jeudi 14 mai 2026 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

Indicateurs Alternatifs de Performance (réconciliation)

En M€ S1 2024-2025 S1 2025-2026 Chiffre d'affaires publié 275,2 260,4 Sortie du périmètre de Baywater -23,4 Sortie du périmètre de CICA Plus -0,8 Sortie du périmètre de Cicadum -2,3 Sortie du périmètre des entités belges -4,9 Sortie du périmètre de Medsoft -3,0 Chiffre d'affaires retraité 241,1

Marge brute (M€) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Chiffre d'affaires 241,1 260,4 - Achats consommés 76,2 84,5 = Marge brute 164,9 175,9

Résultat opérationnel courant (M€) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Résultat opérationnel 19,8 22,2 + Autres charges non courantes 5,0 3,5 - Autres produits non courants 2,3 2,2 = Résultat opérationnel courant 22,5 23,5

EBITDA (M€) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Résultat opérationnel courant 22,5 23,5 + Dotations nettes aux amortissements et provisions 29,8 34,2 = EBITDA 52,3 57,7

Free cash-flow opérationnel (M€) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle 42,6 58,3 - Flux de trésorerie liés aux immobilisations corporelles et incorporelles 27,4 26,1 - Remboursement des dettes locatives (IFRS 16) 8,2 7,9 = Free cash-flow opérationnel 7,0 24,3

Dette financière nette (M€) 30/06/2025 31/12/2025 Emprunts obligataires 25,5 25,5 + Emprunts et dettes financières à long terme 317,8 241,7 + Emprunts et concours bancaires courants 11,1 2,5 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 25,5 25,5 = Dette financière nette 329,0 244,3

Dette financière nette IFRS 16 (M€) 30/06/2025 31/12/2025 Dette financière nette 329,0 244,3 + Dette locative 56,7 54,3 + Obligations de paiement différées sur titres de filiales 5,2 5,2 = Dette financière nette IFRS 16 402,5 303,9

Levier financier post IFRS 16 LTM =

Dette financière nette IFRS 16 / (EBITDA IFRS 16 + Contribution normalisée des acquisitions) 30/06/2025 31/12/2025 Dette financière nette IFRS 16 (M€) 402,5 303,9 EBITDA IFRS 16 118,0 109,7 Levier financier post IFRS 16 3,41 2,77

Les comptes sont disponibles en annexes du document pdf.

[1] S1 2024-2025 retraité de Baywater, CICA Plus, Cicadum, Medsoft, Dyna Medical, Dorge Medical

[2] Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant : 2024-2025 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés

[3] Voir définition en annexes

[4] Voir définition en annexes