BASTIDE : Résultats annuels 2024-2025 en ligne avec les objectifs // Perspectives 25-26 : Chiffre d'affaires supérieur à 510 M EUR, marge opérationnelle courante autour de 9%, levier financier inférieur à 3x et baisse des frais financiers

Caissargues, le 22 octobre 2025 – Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, annonce ses résultats annuels 2024-2025 au 30 juin 2025. Les comptes annuels consolidés 2024-2025 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 21 octobre 2025. Les comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes et le rapport financier annuel sera publié sur le site www.bastide-groupe.fr au plus tard le 31 octobre 2025.

Conformément à la norme IFRS 5, les activités abandonnées, cédées ou en cours de cession (Sodimed, Promefa, CICA Plus, Medsoft, Cicadum, Dyna Médical, Dorge et Baywater), sont exclues du périmètre des activités poursuivies et présentées dans les états financiers dans le résultat net des activités non poursuivies. Pour assurer une bonne comparabilité, le groupe présente un exercice 2023-2024 proforma du même périmètre des activités non poursuivies.

En M€ 2023-2024

proforma 2024-2025

publié (IFRS 5) Var. Chiffre d'affaires 461,9 491,2 +6,3% EBITDA 93,5 104,2 +11,4% Marge d'EBITDA 20,3% 21,2% Résultat opérationnel courant 39,3 44,2 +12,6% Marge opérationnelle courante 8,5% 9,0% Résultat opérationnel 34,7 39,2 +12,9% Résultat financier -21,6 -28,7 Impôt sur le résultat -6,6 -6,5 Résultat net des activités poursuivies 6,5 4,0 -37,8% Résultat net des activités non poursuivies -5,3 -2,5 Résultat net 1,2 1,6 +29,3% Résultat net part du Groupe -0,9 0,5

La comparabilité du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant avec les objectifs donnés en début d'exercice, avant les cessions, est précisée dans le tableau suivant. Le Groupe est parfaitement en ligne avec ses objectifs.

En M€ Activités poursuivies Activités non poursuivies Total Guidance CA annuel 491,2 69,5 560,7 Minimum 560 Résultat opérationnel courant 44,2 6,6 50,9 Marge opérationnelle courante 9,0% 9,6% 9,1% 9,1%

Chiffre d'affaires en croissance organique de +8,0%

Le chiffre d'affaires ressort à 491,2 M€ sur l'exercice 2024-2025 (+6,3% par rapport au chiffre d'affaires 2023-2024 proforma) en croissance organique [1] de +8,0%, portée par la très bonne dynamique des activités de prestations de santé à domicile et par une reprise plus franche de la croissance de l'activité « Maintien à Domicile ».

Avec un chiffre d'affaires de 299,5 M€, les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie-Diabète) affichent une croissance organique de +10,6% et représentent 61% de l'activité du Groupe. La performance est particulièrement solide sur les segments du Respiratoire et du Diabète, en croissance organique respective de +12,8% et +24,1%, sous l'effet des gains de parts de marché du Groupe Bastide et de la croissance structurelle du secteur.

Le chiffre d'affaires de l'activité « Maintien à Domicile » s'élève à 191,8 M€, en croissance organique de +4,3%. Les activités locatives, les plus rentables et l'un des axes de développement prioritaire du groupe, constituent le principal moteur de croissance du segment. Parallèlement, les ventes d'équipements enregistrent également un retour à la croissance dans les magasins.

Marge opérationnelle courante de 9,0%

La marge brute [2] augmente de +100 points de base sur l'exercice 2024-2025 et atteint 67,8% sous l'effet du renforcement des prestations de soins à domicile et d'un mix ventes/locations d'équipements plus favorable dans l'activité « Maintien à Domicile ».

L'EBITDA 2 s'élève à 104,2 M€ et enregistre une progression de +11,4%. La marge progresse de 90 points de base et ressort à 21,2%.

Le résultat opérationnel courant 2 atteint 44,2 M€ sur l'exercice, en croissance de +12,6%. La marge opérationnelle courante s'élève à 9,0%, en hausse de +50 points de base comparé à l'exercice précédent.

Cette performance témoigne des effets des mesures engagées pour améliorer les marges du Groupe, grâce à une meilleure efficacité de l'activité « Maintien à Domicile », dont les efforts sont concentrés sur le segment plus rentable de la location d'équipements, à la rationalisation des fonctions supports et au contrôle des coûts. Dans un environnement marqué par la montée en puissance des activités de services de santé à domicile plus techniques, la progression des charges de personnel reste contenue à +5,0 % sur l'exercice, soit 29,5% du chiffre d'affaires comparé à 29,9% sur l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel s'élève à 39,2 M€, en hausse de +12,9%. Les charges nettes non courantes ressortent à 5,0 M€, intégrant notamment des frais de litiges pour 2,8 M€, des frais de restructuration de 0,8 M€ et une moins-value de cession de 0,6 M€ sur immobilisations corporelles et incorporelles.

Le résultat financier ressort à -28,7 M€ (vs -21,6 M€ en 2023-2024) sous l'impact du refinancement de la dette en juillet 2024 qui a permis d'allonger la maturité de la dette. Les charges financières incluent 2,0 M€ d'intérêts IFRS 16 sur obligations locatives et 1,8 M€ de frais financiers exceptionnels non cash lié au refinancement. L'amélioration du levier financier enregistré au 31 décembre 2024 a permis de réduire le coût de la dette de 25 pbs depuis le 4 ème trimestre 2024-2025.

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 4,0 M€ après comptabilisation d'une charge d'impôt de -6,5 M€. Les activités non poursuivies génèrent une perte nette de 2,5 M€ sur l'exercice.

Le résultat net ressort ainsi à 1,6 M€ et le résultat net part du Groupe à 0,5 M€.

Free cash-flow opérationnel multiplié par deux

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à 101,8 M€ bénéficiant d'une amélioration de 5,2 M€ du besoin en fonds de roulement grâce à une gestion plus efficiente des stocks et des encours clients.

Les investissements opérationnels ressortent à 60,1 M€ sur l'exercice, largement financés par la génération de trésorerie d'exploitation. Ce montant intègre 9,0 M€ environ, d'investissements exceptionnels notamment liés pour une partie au démarrage du nouveau contrat récemment gagné en Colombie Britannique au Canada.

Le free cash-flow opérationnel [3] (flux de trésorerie d'exploitation après flux de trésorerie liés aux investissements corporels et incorporels nets et après remboursement des dettes locatives/loyers) , s'élève à 23,3 M€, soit plus du double de celui généré en 2023-2024 (10,2 M€). Hors investissements exceptionnels, le free cash-flow opérationnel se serait élevé à environ 32 M€ et couvre l'ensemble des intérêts financiers nets (30,0 M€).

Sur l'exercice 2024-2025, le Groupe enregistre 2,0 M€ d'encaissements nets issus de ses opérations sur le périmètre, incluant notamment les produits des actifs cédés pour 10,9 M€, les rachats de minoritaires (-6,3 M€) et les compléments de prix versés sur les acquisitions des années précédentes (-0,7 M€). Les produits de cession de Baywater Healthcare seront comptabilisés sur le 1 er semestre 2025-2026.

La dette financière nette IFRS16 (avant impact de la cession de Baywater) ressort à 385,7 M€ au 30 juin 2025 (dont 56.7 M€ de dettes locatives) contre 385,0 M€ au 30 juin 2024 et intègre notamment 8,0 M€ de frais liés à la mise en place du nouveau crédit structuré de juillet 2024. La trésorerie disponible s'élève à 25,5 M€.

Amélioration en cours du levier financier

En juillet 2024, le Groupe Bastide a sécurisé ses financements à moyen terme et allongé la maturité de la dette avec la conclusion d'un nouveau contrat de financement d'un montant global de 375 M€ dont plus de 90% remboursable in fine, à partir de l'exercice 2029-2030.

La nouvelle dette est conditionnée au respect d'un levier financier « Endettement financier net IFRS16 / EBITDA » 3 avec un seuil autorisé de 4,5 au 31 décembre 2024 puis de 4,25 à compter du 31 décembre 2025 et de 4,00x à compter du 30 juin 2027. Au 30 juin 2025, le levier financier post IFRS 16 ressort à 3,41x, en amélioration par rapport au levier de 3,64x enregistré au 30 juin 2024 et significativement inférieur au seuil autorisé de 4,50x.

Parallèlement, la finalisation de la cession de Baywater Healthcare au premier semestre et le retour des investissements à un niveau normatif permettront une réduction significative du levier financier, attendu sous le seuil de 3,00x dès le 31 décembre 2025. Cette amélioration notable renforcera la structure financière du Groupe et devrait générer une baisse des frais financiers, estimée à 5 M€ (à Euribor 3m constant) en année pleine.

Perspectives 2025-2026

L'activité restera soutenue en 2025-2026, portée par l'excellente dynamique des prestations de santé à domicile et la poursuite de la croissance du Maintien à Domicile. Le Groupe Bastide anticipe en approche prudente un chiffre d'affaires d'au moins 510 M€, avec une marge maintenue autour de 9,0 %, grâce à une gestion rigoureuse des charges. Ces objectifs intègrent l'impact en année pleine de la baisse tarifaire de 5 % sur la prise en charge de l'apnée du sommeil, effective depuis le 1 er avril 2025, et d'une nouvelle réduction de 4 % prévue à compter du 1 er avril 2026

Fort de cette trajectoire positive, le Groupe aborde les prochains exercices avec confiance avec une flexibilité financière accrue et des perspectives de croissance toujours bien orientées.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2025-2026 le jeudi 13 novembre 2025 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

Voir indicateurs Alternatifs de Performance (Réconciliation) et Comptes en annexes du document PDF

[1] Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant : 2023-2024 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés (voir en annexes la reconstitution du chiffre d'affaires)

[2] Voir définition en annexes du pdf

[3] Voir définition en annexes du pdf