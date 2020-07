BASTIDE : REALISATION DE 5 ACQUISITIONS EN FRANCE ET EN ESPAGNE

Nîmes, le 31 juillet 2020 - Le Groupe Bastide annonce avoir finalisé, en ce début d'exercice 2020-2021, cinq opérations de croissance externe, dont trois en France et deux en Espagne. Les sociétés acquises, spécialisées en Respiratoire ou en Nutrition-Perfusion, apporteront un chiffre d'affaires cumulé de plus de 9 M€.

Premières implantations en Espagne sur le marché du Respiratoire

Le Groupe Bastide annonce l'acquisition des sociétés Keylab Médical et Neumotec, spécialisées en Respiratoire et basées en Catalogne, près de Barcelone. Les deux sociétés ont développé depuis plusieurs années une offre de prestations de services et de dispositifs médicaux (chambres d'inhalation par exemple), pour des patients, pris en charge à domicile, souffrant de pathologies respiratoires (apnée du sommeil, asthme, ...).

Ces deux sociétés espagnoles réalisent, en cumulé, un chiffre d'affaires de près de 7 M€ avec un niveau de marge d'EBITDA en phase avec les standards du Groupe. Avec ces opérations stratégiques, le Groupe Bastide s'offre désormais une tête de pont pour développer progressivement ses activités en Espagne.

Finalisation de 3 acquisitions en France pour renforcer les positions régionales

Le Groupe Bastide a également finalisé en juillet 3 petites acquisitions ciblées en France, afin de renforcer ses positions régionales sur les marchés Respiratoire et Nutrition-Perfusion.

Les sociétés BFC Médical (Perfusion - Bourgogne), Médical R et TMAD (Respiratoire - Ile de France) rejoignent ainsi le Groupe. Ces sociétés génèrent en cumul un chiffre d'affaires de plus de 2 M€.

Modalités et financement des acquisitions

Toutes les acquisitions sont payées en numéraire et financées sur la trésorerie du Groupe avec le plus souvent des compléments de prix basés sur la performance future des sociétés. Ces dernières continueront ainsi à être pilotées par les managers actuels et seront toutes consolidées à compter du 1er juillet 2020.





