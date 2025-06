BASTIDE : Le Groupe Bastide et le Groupe Sapio ont signé un accord portant sur la cession de Baywater Healthcare

Crewe, Royaume-Uni et Monza, Italie, le 30 juin 2025

Bastide le Confort Medical SA (Le Groupe Bastide) annonce avoir signé un accord portant sur la cession de sa filiale Baywater Healthcare UK Limited (Baywater Healthcare ou « La Société »), leader sur le marché de l'assistance respiratoire au Royaume-Uni, à Sapio S.r.l. (Sapio Group).

Depuis son intégration au sein du Groupe Bastide en 2018, Baywater Healthcare a enregistré une croissance significative, doublant son chiffre d'affaires et renforçant sa position de leader sur son marché . En 2017, la société réalisait un chiffre d'affaires d'environ 27 M€, opérait sur trois régions et équipait un total de 26 000 patients. En 2025, Baywater Healthcare est le leader en assistance respiratoire (oxygénothérapie) au Royaume-Uni en accompagnant plus de 60 000 patients soit une part de marché de plus de 50%. Le chiffre d'affaires annuel 2024-2025 (clos le 30 juin 2025) est de près de 60 M€ en proforma (incluant la contribution en année pleine des régions de Londres et East of England, récemment gagnées).

« Cette performance démontre notre savoir-faire dans le développement des sociétés acquises. La cession de Baywater Healthcare permettra ainsi d'extérioriser pleinement la valeur créée depuis son acquisition et participera significativement au désendettement du Groupe » commente Vincent Bastide, Président Directeur Général du Groupe Bastide.

Les cessions récemment annoncées (incluant Baywater mais aussi Dorge Medic et Dyna Médical en Belgique, Medsoft et Cicadum en France), toutes réalisées en numéraire, permettront de réduire significativement l'endettement net du Groupe Bastide, de diminuer le poids des frais financiers, et de ramener le levier financier (post IFRS 16) en dessous de 3x comparé au ratio de 3,48x enregistré au 31 décembre 2024.

Compte tenu de leur date de déconsolidation, ces opérations de cession n'affecteront pas de façon significative le chiffre d'affaires publié de l'exercice en cours (clos au 30 juin 2025) dont l'objectif reste à 560 M€. L'objectif de marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 9,1% est également maintenu.

Compte tenu de son potentiel organique, et malgré l'effet des cessions, le chiffre d'affaires pro forma sur l'exercice 2025-2026 sera supérieur à 500 M€ avec une rentabilité préservée, la rentabilité du périmètre cédé étant en ligne avec celle du Groupe.

« Nous sommes très heureux d'avoir signé l'accord d'acquisition de Baywater Healthcare », a déclaré Mario Paterlini, CEO du Groupe Sapio. « Il s'agit d'une étape importante de notre plan stratégique "Inspire" visant à développer une croissance durable en Europe, en particulier dans le secteur des soins de santé, qui connaît un essor rapide. Baywater Healthcare, dont la position de leader représente une occasion unique pour Sapio au Royaume-Uni, a obtenu d'excellents résultats, grâce à une équipe de direction extrêmement expérimentée et professionnelle. Baywater Healthcare s'intègre parfaitement à la stratégie et aux valeurs du Groupe Sapio et nous permettra de poursuivre notre expansion internationale dans les années à venir ».

La réalisation de l'opération reste soumise aux autorisations usuelles, attendues pour le troisième trimestre 2025. Baywater Healthcare et le Groupe Sapio continueront d'opérer indépendamment jusqu'à cette date.

Stifel a agi en tant que conseiller financier exclusif pour le Groupe Bastide Le Confort Médical.

Le Groupe Sapio a été accompagné par Goodwin Procter (UK) LLP en qualité de conseil juridique et EightAdvisory en qualité de conseil financier et fiscal.

Created in 1977 by Guy Bastide, Groupe Bastide is a leading European provider of home healthcare services. Present in 8 countries, Bastide develops a permanent quality approach and is committed to providing medical devices and associated services that best meet patients' needs in key health areas: diabetes, nutrition, infusion, respiratory care, stomatherapy and urology. Bastide is listed on Euronext Paris (ISIN: FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

About Sapio Group

Créée en 1922 à Monza (Italie), Sapio est une multinationale italienne détenue à 51 % par les familles Dossi et Colombo et à 49 % par le groupe américain Air Products and Chemicals. Opérant dans le secteur des gaz industriels et médicaux et des soins à domicile, la société est présente en Italie, en France, en Allemagne, en Slovénie, en Turquie, en Espagne, au Portugal et aux États-Unis. En 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de quelque 900 millions d'euros et comptait 2 400 employés. Sapio vise à devenir la meilleure entreprise pour laquelle travailler, investir et acheter ; elle intègre cet objectif à son plan stratégique « Inspire » dans le but de devenir un acteur majeur des services de santé et de recherche clinique en Europe. Outre la fourniture de gaz médicaux aux hôpitaux et aux établissements médico-sociaux, le Groupe Sapio propose des équipements médicaux pour l'oxygénothérapie, le traitement par ventilation, la nutrition artificielle, la télésurveillance, la médecine du sommeil, l'hémodialyse assistée à domicile, les traitements avancés, les services intégrés de soins à domicile et la cryothérapie. En ce qui concerne les soins à domicile, l'entreprise fait également appel aux solutions les plus efficaces pour améliorer la qualité de vie des patients et garantir une plus grande adhésion thérapeutique. Chaque jour, elle aide environ 200 000 patients en Europe.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2024-2025 le jeudi 4 septembre 2025 après bourse

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

