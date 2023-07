BASTIDE : Groupe Bastide se renforce dans les prestations de soins à domicile en France et s'implante aux Pays-Bas

Caissargues, le 6 juillet 2023

Le Groupe Bastide annonce ce jour avoir finalisé deux acquisitions de petite taille, l'une renforçant l'activité Perfusion en France et l'autre élargissant la couverture géographique du Groupe au marché des Pays-Bas.

Renforcement du maillage territorial sur le segment de la perfusion

Le Groupe Bastide a acquis l'intégralité du capital d'Occit'perf, acteur régional opérant dans les régions du Languedoc-Roussillon et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, spécialisé dans le traitement par perfusion et dans la nutrition artificielle entérale et parentérale. En 2022, Occit'perf a réalisé un chiffre d'affaires de 0,6 M€ avec une rentabilité en ligne avec celle du Groupe. La société sera consolidée à compter du 1 er juillet 2023 et permet au Groupe Bastide de renforcer sa présence régionale sur le segment très dynamique de la Perfusion, en croissance de plus de 10%.

Implantation aux Pays-Bas sur le segment de la vente en ligne d'équipements d'assistance respiratoire

Bastide entre aux Pays-Bas avec l'acquisition de la société néerlandaise Oxigo, spécialisée dans le conseil et la vente en ligne d'équipements d'oxygénothérapie et d'assistance respiratoire en Europe. Cette acquisition élargit la présence géographique du Groupe Bastide aux Pays-Bas, sur le segment, en forte croissance, de l'assistance respiratoire. En 2022, Oxigo a réalisé un chiffre d'affaires de 0,7M€ avec une rentabilité en ligne avec celle du Groupe. La société sera consolidée à compter du 1 er juillet 2023.

Bastide réalise deux acquisitions qui s'intègrent pleinement dans la stratégie du Groupe de renforcement à l'international et de développement des activités à forte valeur ajouté tout en s'assurant de la bonne maitrise des ratios d'endettement.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2022-2023 le mercredi 30 août 2023 après bourse

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 7 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

