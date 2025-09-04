 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bastide: devrait dépasser le cap des 500 MEUR de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025-2026
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 18:29

(Zonebourse.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 125,3 MEUR au 4ème trimestre en croissance de 7,1% et de +7,2% en organique.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie-Diabète) (61% de l'activité) maintiennent une croissance organique de +9,9% malgré une baisse tarifaire de 5% enregistrée sur le segment de l'apnée du sommeil depuis le 1er avril 2025.

L'activité ' Maintien à Domicile ' (39% de l'activité) enregistre une croissance organique de +3,1% au 4ème trimestre.

Le chiffre d'affaires annuel publié ressort à 491,2 MEUR, en croissance de +8,0% entièrement portée par la croissance organique.

L'objectif d'une marge opérationnelle courante de 9,1% sur le périmètre global est confirmé pour l'exercice 2024-2025.

Pour l'exercice 2025-2026, le Groupe confirme qu'il franchira le cap des 500 MEUR de chiffre d'affaires sur ses activités poursuivies.

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
25,5000 EUR Euronext Paris +1,59%
