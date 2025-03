Bastide: dans le vert après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 11:43









(CercleFinance.com) - Bastide prend plus de 2% au lendemain de la publication d'un résultat net en baisse de 8,3% à 2,2 millions d'euros pour son premier semestre 2024-25, mais avec un résultat opérationnel courant en croissance de 14,3% à 25 millions, soit une marge améliorée de 0,8 point à 9,1%.



Son chiffre d'affaires ressort à 275,5 millions, en croissance organique de 8,5%, portée par la très bonne dynamique des activités de prestations de santé à domicile et par une reprise de la croissance de l'activité 'maintien à domicile'.



Pour l'exercice en cours, le prestataire de soins à domicile confirme viser un chiffre d'affaires de plus de 560 millions d'euros (sur le périmètre actuel) et relève son objectif de marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 9,1%, contre 8,7% précédemment.





Valeurs associées BASTIDE LE CONFORT MED. 27,1500 EUR Euronext Paris +3,04%