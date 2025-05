BASTIDE : Croissance organique toujours dynamique au 3ème trimestre 2024-2025 à +7,7% : Prestations de santé à domicile en hausse de +10,4% et confirmation de la reprise des activités de Maintien à domicile / Confirmation des objectifs 2024-2025

Caissargues, le 15 mai 2025

En M€ 2023-2024

publié 2023-2024*

retraité 2024-2025

publié Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 127,9 122,7 133,8 +9,1% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 137,0 130,8 141,4 +8,1% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 134,7 133,6 144,2 +7,9% Chiffre d'affaires 9 mois 399,7 387,1 419,4 +8,4%

*Chiffre d'affaires 2023-2024 retraité de l'effet périmètre lié à la fermeture de magasins et à la cession de Distrimed le 4 décembre 2023, au retraitement de Sodimed et Promefa, classés en actifs destinés à être cédés sur 2024-2025, à la cession de CICA Plus déconsolidé depuis le 1 er octobre 2024 (voir en annexe la reconstitution du chiffre d'affaires retraité)

L'activité au 3 ème trimestre poursuit une très bonne dynamique avec un chiffre d'affaires de 144,2 M€ en croissance de 7,9% et de +7,7% [1] en organique . La filiale française CICA Plus, spécialisée dans les prestations de services autour des soins de plaies chroniques et cédée en décembre 2024, a été déconsolidée depuis le 1 er octobre 2024.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) (65% de l'activité) continuent de tirer la performance avec une croissance organique de +10,4% . L'activité « Maintien à Domicile » (35% de l'activité) enregistre une croissance organique de +3,2% sur le troisième trimestre.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires sur 9 mois à 419,4 M€, soit une hausse de +8,4%, dont +8,1% en organique.

Répartition du chiffre d'affaires 9 mois (au 31 mars 2025) par métier

Maintien à domicile : le chiffre d'affaires ressort à 150,8 M€, en hausse de +4,2% en données publiées et à périmètre constant.

En collectivités , le Groupe Bastide affiche un chiffre d'affaires de 67,6 M€, en hausse de +4,0% confirmant la solidité de se son positionnement. L'activité bénéficie d'une excellente dynamique des activités locatives.

, le Groupe Bastide affiche un chiffre d'affaires de 67,6 M€, en hausse de +4,0% confirmant la solidité de se son positionnement. L'activité bénéficie d'une excellente dynamique des activités locatives. En magasins/internet , le chiffre d'affaires s'élève à 83,2 M€, en hausse de +4,4% portée par l'activité en Magasins, en croissance de +4,9%, portée par une croissance solide sur les activités locatives et une reprise des ventes pures. Pour rappel, dans le cadre d'une stratégie d'optimisation du réseau de magasins et de réorganisation avec les franchisés, deux magasins ont été fermés au cours du second semestre 2023-2024 et un troisième a été vendu à un franchisé au cours du premier trimestre 2024-2025.

Avec un chiffre d'affaires de 156,2 M€ en croissance de +13,5% (+12,9% en organique), l'activité « Respiratoire », poursuit son excellente performance et représente 58% des prestations de santé à domicile. Le Groupe continue d'augmenter ses parts de marché en France. L'Angleterre et le Canada sont toujours bien orientés sans encore bénéficier pleinement des extensions territoriales obtenues récemment. Oxystore, en Italie, affiche une excellente performance.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie-Diabète » affiche un chiffre d'affaires de 112,3 M€, en hausse de +7,3% portée par l'excellente performance des activités Diabète.

Perspectives 2024-2025 confirmées

Au vu de la dynamique solide enregistrée depuis le début de l'exercice et de la croissance additionnelle attendue sur les contrats signés dans le domaine Respiratoire au Canada et au Royaume-Uni, le Groupe Bastide confirme ses objectifs de chiffre d'affaires d'au moins 560 M€ (sur le périmètre actuel) et de marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 9,1% pour l'exercice 2024-2025.

L'amélioration attendue des résultats combinée à la gestion rigoureuse du BFR et des investissements contribuera au désendettement du Groupe et à l'amélioration des ratios d'endettement. Le Groupe poursuit l'analyse de son portefeuille d'activités en vue d'accélérer son désendettement par la cession d'actifs ne s'inscrivant plus dans la stratégie du Groupe ou offrant un potentiel de croissance organique ou de création de valeur additionnelle limité à court et moyen terme.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2024-2025 le jeudi 4 septembre 2025 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

ANNEXE

En M€ 9m 2023-2024 9m 2024-2025 Chiffre d'affaires publié 399,7 419,4 Impact des acquisitions réalisés sur 2023-2024 - - Sortie du périmètre Distrimed depuis décembre 2023 -5,4 Sortie du périmètre des entités suisses en cours de cession sur l'ensemble de l'exercice (IFRS 5) -4,6 Fermeture des magasins -0,8 Sortie du périmètre de CICA Plus depuis le 1 er octobre 2024 -1,8 Chiffre d'affaires retraité 387,1

[1] Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant : 2023-2024 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés