BASTIDE : Croissance organique de +8,2% au 1er semestre 2025-2026 : Confirmation d'une belle dynamique dans les Prestations de santé à domicile : +9,2% ; Accélération de la croissance dans le Maintien à domicile à +6,5%. Objectifs 2025-2026 confirmés

Caissargues, le 12 février 2026– Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, annonce son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025-2026, clos le 31 décembre 2025.

En M€ 2024-2025 publié 2024-2025 retraité* 2025-2026

publié Var. Chiffre d'affaires T1 133,8 116,9 126,3 +8,0% Chiffre d'affaires T2 141,5 124,1 134,1 +8,0% Chiffre d'affaires semestriel (au 31 décembre) 275,2 241,1 260,4 +8,0%

* Chiffre d'affaires retraité des activités non poursuivies (IFRS 5) : Baywater, Cica Plus, Cicadum, Dorge Medical, Dyna Medical, Medsoft

L'activité du Groupe Bastide poursuit sa très bonne dynamique au 2 ème trimestre 2025-2026 avec un chiffre d'affaires de 134,1 M€, en croissance de +8,0% et de +8,1% [1] en organique.

Les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie), maintiennent un rythme de croissance organique solide de +7,9% sur la période malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% enregistrée sur l'apnée du sommeil depuis le 1 er avril 2025. Elles représentent 60,9% du chiffre d'affaires.

La croissance de l'activité « Maintien à Domicile » s'accélère avec une progression organique de +8,4% sur le 2 ème trimestre (contre +4,7% au 1 er trimestre 2025-2026), soutenue par la bonne orientation de l'activité en collectivités.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 260,4 M€, soit une hausse de +8,0% dont +8,2% en organique.

Répartition du chiffre d'affaires semestriel par métier

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 101,4 M€, en hausse de +6,5%, soutenue par la dynamique des activités locatives dans le segment des collectivités et celui des magasins.

En collectivités , le chiffre d'affaires s'élève à 46,7 M€ en hausse de +12,2%. Cette forte croissance résulte de la contribution exceptionnelle de certains contrats, de la bonne performance des activités locatives à plus forte rentabilité, au cœur de la stratégie du Groupe, et du gain de plusieurs petits marchés.

, le chiffre d'affaires s'élève à 46,7 M€ en hausse de +12,2%. Cette forte croissance résulte de la contribution exceptionnelle de certains contrats, de la bonne performance des activités locatives à plus forte rentabilité, au cœur de la stratégie du Groupe, et du gain de plusieurs petits marchés. En magasins/internet , le chiffre d'affaires atteint 54,7 M€ en hausse de +2,1%, porté par bonne orientation des activités locatives en Magasins et des ventes e-commerce.

L'activité « Respiratoire » maintient une excellente performance avec un chiffre d'affaires de 85,9 M€ en croissance de +11,0% en organique (+10,4% en données publiées sous l'effet de la baisse du dollar canadien et de la livre sterling face à l'euro). En France, malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% sur l'apnée du sommeil depuis le 1 er avril 2025, la dynamique reste forte avec une croissance organique de +8,3% sous l'effet des gains de parts de marché sur ce segment porteur. À l'international, la dynamique d'activité est particulièrement robuste, avec une croissance organique de +21,0%, bénéficiant des effets du nouveau contrat en Colombie Britannique au Canada, d'une excellente dynamique d'Oxystore en Italie et d'Intus au Royaume-Uni.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie » enregistre un chiffre d'affaires de 73,0 M€, en hausse de +7,2%, portée par une croissance à deux chiffres de l'activité Diabète et par le redressement de la Stomathérapie résultant des effets positifs de la réorganisation mise en place.

Perspectives 2025-2026

La croissance structurelle du marché combinée au positionnement compétitif du Groupe Bastide permet de conforter l'objectif prudent de chiffre d'affaires d'au moins 510 M€ pour l'exercice 2025-2026, avec une marge opérationnelle maintenue autour de 9,0 %.

Par ailleurs, l'impact des cessions d'actifs réalisé au premier semestre et la gestion attentive du besoin en fonds de roulement et des investissements, contribueront à la poursuite du désendettement du Groupe et à l'amélioration de ses ratios financiers, avec un levier dette nette/EBITDA inférieur à 3 attendu au 31 décembre 2025.

PROCHAINE PUBLICATION :

Résultats semestriels 2025-2026 le mercredi 18 mars 2026 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

ANNEXE

En M€ S1 2024-2025 S1 2025-2026 Chiffre d'affaires publié 275,2 260,4 Sortie du périmètre de Baywater -23,4 Sortie du périmètre de CICA Plus -0,8 Sortie du périmètre de Cicadum -2,3 Sortie du périmètre des entités belges -4,9 Sortie du périmètre de Medsoft -3,0 Chiffre d'affaires retraité 241,1

[1] Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant : 2024-2025 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés