BASTIDE : Croissance dynamique au 1er trimestre 2019-2020 : +7% en organique

En K€ - 1er trimestre 2018-2018 2019-2020 Variation Chiffre d'affaires 79 412 86 452 + 8,9%

Le Groupe Bastide réalise un bon début d'exercice en enregistrant un chiffre d'affaires au premier trimestre 2019-2020 de 86,5 M€, en hausse de +8,9%, dont +7,0% en organique1. Cette croissance organique, supérieure de 0,6 point à celle réalisée en 2018-2019, confirme la bonne dynamique de l'ensemble des activités du Groupe, en particulier des activités de prestations à plus forte valeur ajoutée.

L'activité « Maintien à Domicile » réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 40,6 M€ en hausse de +6,0%, dont +4,0% en organique.

- En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 17,9 M€, en hausse de +6,4% (+3,8% en organique). La division confirme son retour à la croissance depuis le mois d'avril 2019, grâce notamment au succès de la réorientation stratégique commerciale vers les segments publics et associatifs.

- En magasins/filiales, le chiffre d'affaires s'établit à 22,7 M€ en croissance de +5,5% dont +4,2% en organique. La dynamique reste solide et est notamment soutenue par le développement régulier de l'activité e-commerce, ainsi que par la contribution des sociétés acquises récemment.

L'activité « Respiratoire » contribue pour 23,8 M€ au chiffre d'affaires global, affichant une hausse de +10,1% totalement organique. Le Groupe continue de gagner des parts de marché en France dans un contexte tarifaire stabilisé. L'activité au Royaume Uni (8,3 M€ sur le trimestre) est également en croissance, grâce notamment aux synergies entre Baywater et Intus et au développement de prestations connexes.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 22,0 M€ en progression de +13,3%, dont +9,4% en organique. Le Groupe réalise notamment une très bonne performance en stomathérapie, qui reste en croissance significative sur ce trimestre malgré la baisse de tarif intervenue sur ce segment au début de l'exercice. Les autres activités sont également bien orientées, notamment les prestations autour du diabète.

Confirmation des perspectives 2019-2020

Fort de la bonne performance réalisée au 1er trimestre, le Groupe confirme ses objectifs de chiffre d'affaires annuel compris entre 360 et 370 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe, et de marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9,0%.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2019-2020 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2018-2019 du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés

