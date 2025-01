Bastide : cession en France et extension au Canada

(AOF) - Bastide a annoncé l'extension de son autorisation d'opérer dans le domaine de l'assistance respiratoire en Colombie Britannique au Canada et la cession de sa filiale française CICA PLUS spécialisée en stomathérapie. L'extension d'autorisation représente un chiffre d'affaires potentiel de 5 millions de dollars canadiens à terme (3,4 millions d'euros) en année pleine. Dans le cadre de sa stratégie de cession des actifs disposant d'un faible potentiel de croissance organique et/ou de création de valeur additionnelle, Bastide a cédé CICA PLUS.

Cette société spécialisée dans les prestations de services autour des soins de plaies chroniques a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros en 2023-2024 avec un Ebitda déficitaire. Elle sera déconsolidée à partir du 1er octobre 2024.

Le groupe Bastide ajoute qu'il "poursuit l'analyse de son portefeuille d'activités et d'éventuels actifs à céder qui contribueront à son objectif prioritaire de réduction de l'endettement et d'amélioration du ratio de levier financier".

AOF - EN SAVOIR PLUS